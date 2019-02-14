Труханов у 2017 році анулював свій російський паспорт через суд

Мер Одеси заявив суду, що має громадянство України і нібито ніколи не звертався за російським

Міський голова Одеси Геннадій Труханов у 2017 році через російський суд анулював свій паспорт громадянина РФ.

Відповідне рішення 13 вересня 2017 року ухвалив Сергієво-Посадський міський суд Московської області.

Він, за позовом самого Труханова, визнав незаконними рішення про видачу йому російських паспортів та недійсними самі документи.

Мер Одеси заявив суду, що має громадянство України і нібито ніколи не звертався за російським.

Він каже, що про свій паспорт РФ дізнався з мережі Інтернет, ініціював перевірку, і виявив, що на його ім’я був виданий паспорт, який пізніше двічі замінювали.

Російське МВД визнало, що перший документ Труханову видали безпідставно, а отже, й усі наступні процедури не були законними.

"Наявність паспорта громадянина РФ порушує права і законні інтереси Труханова Г.Л., як громадянина України, що займає пост мера Одеси", – наполягав представник чиновника.

Суд встановив, що паспорт Труханову видали на основі паспорта СРСР, при цьому громадянином Росії він не є, на її території не зареєстрований.

Як пише "Думская", раніше під час засідання суду за обвинуваченням Труханова прокурор повідомив, що людині, чиї паспортні дані збігаються із даними одеського мера, видавали паспорти у Росії, і що документи були анульовані через порушення процедури.

Перший свій паспорт Труханов отримав у 2002 році в Дагестані, другий – у 2003-му у місті Сергієв Посад Московської області. У 2011-му він звернувся з проханням замінити перший документ в зв'язку з досягненням 45 років.

"Чи є однією особою ці громадяни – мер Одеси, людина, яка отримала паспорт у 2002-му, і людина, що стала громадянином РФ в 2003-му, – ми стверджувати зі стовідсотковою впевненістю, звичайно, не можемо, але всі їхні дані повністю збігаються. І ми вважаємо, що це не просто збіг", – заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, в лютому 2018 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про підозру голові Одеської міськради Геннадію Труханову і ще чотирьом чиновникам мерії у справі про продаж заводу "Краян".

Труханову і ще кільком підозрюваним закидають розкрадання 185 млн гривень у період з липня по грудень 2016 року. Схему реалізували під виглядом купівлі будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за свідомо завищеними цінами.

Зазначену будівлю менш ніж за два місяці до прийняття рішення Одеською міською радою про її купівлю за 185 млн гривень придбала інша фірма за 4 млн гривень і внесла у статутний капітал ТОВ "Девелопмент Еліт". Однак незважаючи на це, Труханов і його заступник на погоджувальній раді і на позачерговій сесії міськради повідомили депутатам неправдиву інформацію: мова нібито йшла тільки про згоду на придбання, а не про угоду.

Крім того, необхідність придбання була обґрунтована нібито реалізацією проекту "Європейська мерія", якого насправді не існувало.

Верховний суд відмовив прокурорам у задоволенні клопотання щодо перенесення розгляду справи мера Одеси Геннадія Труханова з суду в Одесі до суду в Києві.