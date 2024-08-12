Цахал наказав військовим, які перебувають в Азербайджані та Грузії, негайно повернутися в Ізраїль

Ізраїль готуюється до відповіді Ірану і "Хезболли".

Оцінивши ситуацію і підготувавшись до ймовірних дій Ірану і "Хезболли", командувач ізраїльських військово-повітряних сил генерал-майор Томер Бар видав 12 серпня спеціальну директиву, яка забороняє виїзд постійного персоналу у відпустку за кордон.

Крім того, командувач ВПС зазначив, що виїзди за кордон постійного складу з метою зустрічей і тренувань вимагатимуть повторного узгодження в індивідуальному порядку.

11 серпня оголосили, що в Цахал віддали наказ усім солдатам, які перебувають у Грузії та Азербайджані, негайно повернутися в Ізраїль.

"У ситуації, що склалася, командувач ВПС генерал-майор Томер Бар ухвалив рішення зупинити переміщення постійного особового складу ВПС. Директиви командування тилу не змінилися", – сказали у пресслужбі Армії оборони Ізраїлю.