Цахал наказав військовим, які перебувають в Азербайджані та Грузії, негайно повернутися в Ізраїль
12 серпня 2024, 19:29
Фото: facebook.com idfonline
Ізраїль готуюється до відповіді Ірану і "Хезболли".
Оцінивши ситуацію і підготувавшись до ймовірних дій Ірану і "Хезболли", командувач ізраїльських військово-повітряних сил генерал-майор Томер Бар видав 12 серпня спеціальну директиву, яка забороняє виїзд постійного персоналу у відпустку за кордон.
Про це повідомляє Kan.org.il.
Крім того, командувач ВПС зазначив, що виїзди за кордон постійного складу з метою зустрічей і тренувань вимагатимуть повторного узгодження в індивідуальному порядку.
11 серпня оголосили, що в Цахал віддали наказ усім солдатам, які перебувають у Грузії та Азербайджані, негайно повернутися в Ізраїль.
"У ситуації, що склалася, командувач ВПС генерал-майор Томер Бар ухвалив рішення зупинити переміщення постійного особового складу ВПС. Директиви командування тилу не змінилися", – сказали у пресслужбі Армії оборони Ізраїлю.
Нагадаємо, що 31 липня іранське агентство Mehr повідомило, що голову політбюро Хамас Ханію вбили в Тегерані. Він загинув унаслідок "обстрілу його будинку" в Тегерані, заявили у пресслужбі Корпусу вартових ісламської революції. Іран і Хамас звинувачують Ізраїль у вбивстві Ханії, який перебував у Тегерані на інавгурації нового іранського президента Масуда Пезешкіана.
5 серпня міністр закордонних справ Ісраель Кац заявив, що Іран ухвалив рішення атакувати Ізраїль і передав повідомлення про це через міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.