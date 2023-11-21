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ПОЛІТИКА

Цахал заявляє, що знайшов лабораторію з виробництва ракет Хамас у мечеті Гази

21 листопада 2023, 10:31
Цахал заявляє, що знайшов лабораторію з виробництва ракет Хамас у мечеті Гази
Бойовики з Еззедін аль-Касам, збройного крила головного палестинського ісламістського руху ХАМАС. Фото: AFP
Терористи виробляють ракети в мечеті.

Сили армії Ізраїлю виявили в мечеті в районі Зейтун міста Газа лабораторію з виробництва ракет, зброю і вхід у тунель.

Про це заявив прес-секретар Цахалу контр-адмірал Даніель Хагарі, повідомляє The Times of Israel.

"Я хочу, щоб ви зрозуміли: Мечеть у районі Зейтун використовували як лабораторію для виробництва зброї. Війська увійшли в мечеть, провели сканування і переконалися, що там немає пасток. Вони прямують всередину мечеті і виявляють шахту тунелю і сходи", - заявив він.

За словами Хагарі, у підвалі військовослужбовці виявили "майстерню з виготовлення ракет".

"Терористи виробляють ракети в мечеті. Використовують іслам і символи ісламу для створення терору", - заявив він.

Хагарі додав, що Цахал продовжуватиме розкривати факти використання Хамасом цивільних об'єктів для терору.

Зейтун - опорний пункт Хамас на півдні міста Газа.

7 жовтня терористи Хамас атакували Ізраїль, вбивали та викрадали мирних людей та військових. У відповідь Ізраїль оголосив операцію "Залізні мечі" проти терористів.

Раніше повідомлялось, що армія оборони Ізраїлю переносить фокус своєї військової кампанії на південь сектору Гази. Цей етап може стати одним з найтяжчих за весь час війни, адже на південь Гази втекло багато бойовиків Хамас. Разом з цим там залишається велика кількість цивільних, які ускладнюватимуть просування ізраїльських військових.

війназброяХамас: Ізраїльцахал

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