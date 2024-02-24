Ціна двох років війни в Україні була величезною. Але багато росіян налаштовані оптимістично – NYT

Понад дві третини росіян кажуть, що їхній економічний добробут залишився незмінним або покращився.

Країна, ізольована від Заходу, тепер більше залежить від Китаю. Політичні репресії нагадують про похмурі часи Радянського Союзу. Однак економіка росії не зруйнована, багато росіян отримують найвищі доходи за останні роки. російське суспільство перебудувалося таким чином, що одні зазнали невдач, а інші успіху. За одними показниками росія зазнала величезних втрат після двох років війни в Україні, а за іншими багато чого покращилось в країні.

Про це пише видання The New York Times.

Що змінилося в повсякденному житті росіян?

Після початку бойових дій у лютому 2022 року, а потім мобілізації з росії масово втекли понад 820 тисяч осіб, але деякі повернулися.

Після більш ніж десятирічного стабільного зниження кількості хворих на алкоголізм їхня кількість збільшилася.

Кількість поїздок за кордон різко зменшилася порівняно з періодом до пандемії.

росіяни купують нову нерухомість, чому сприяють щедрі державні субсидії.

"Більшість росіян позитивно оцінюють діяльність президента владіміра путіна. Його популярність різко зросла з початком війни й зараз перебуває на найвищому рівні за останні 7 років", — пише The New York Times.

Що змінилося в економіці?

Після початкового потрясіння, російська система відновилася, часто завдяки фінансовим заходам, високим цінам на нафту і торгівлі з Китаєм та Індією. москва також значно збільшила державні витрати. У підсумку росія побудувала економіку воєнного часу.

Після введення західних санкцій торгівля з Європою впала приблизно на 65%.

Бурхливо розвивається торгівля з Китаєм, Індією і Туреччиною.

До минулого року китайські автомобілі становили шість із десяти провідних автомобільних брендів у росії.

Загалом ВВП минулого року зріс завдяки величезному державному стимулюванню галузей, пов'язаних із військовим виробництвом.

Безробіття знизилося.

Понад дві третини росіян кажуть, що їхній економічний добробут залишився незмінним або покращився.

Зросла інфляція.

Тепер економіці росії загрожує перегрів. Іпотечні субсидії можуть призвести до утворення бульбашки на ринку житла. А в деяких галузях ринок все ще нестабільний: наприклад, дефіцит ліків і різке скорочення виробництва автомобілів.

Якщо ціни на нафту впадуть, москва зазнаватиме труднощів. росія може підтримувати військові дії в Україні в осяжній перспективі, але її довгострокове економічне майбутнє перебуває під питанням.

Підтримка війни в Україні

Наразі стійка економіка допомагає владіміру путіну, а кампанія пропаганди й репресій дозволила йому діяти практично безперешкодно. Крім того, його уряд цього року планує витратити 500 мільйонів доларів на патріотичне виховання.

Відсоток людей, які стверджують, що країна рухається в правильному напрямку, найвищий за останні десятиліття — 71% минулого місяця, підтримка військових дій росії в Україні ще вища.

Широко поширилися репресії проти тих, хто виступає проти війни.

Число вироків за державну зраду збільшилося майже втричі.

Війна в Україні посилила репресії проти ЛГБТ-спільноти.

росіяни повідомляють владі про "непатріотичну" поведінку співгромадян.

Близько 20 тисяч росіян затримано за антивоєнну позицію.

Незалежні журналісти були змушені тікати, а багато з них були оголошені іноземними агентами.

Число ув'язнених у росії дійсно значно скоротилося, це пов'язано насамперед із тим, що багато хто з них був завербований для участі в бойових діях і загинув в Україні.

Кров і скарб

москва зазнала величезних втрат. росія далека від контролю над чотирма регіонами, які, вона незаконно анексувала, не кажучи вже про решту України, вважає видання The New York Times.

Прогрес дається росії дорогою ціною. Військові витрати федерального бюджету вперше за 32-річну пострадянську історію перевищили соціальні витрати. Вони становлять близько третини національного бюджету. Крім того, популярність війни знижується, коли мова заходить про мобілізацію, тільки 36% росіян підтримують її проведення.