Країни ЄС за підсумками січня-березня цього року імпортували 1,11 млн тонн російської продукції гірничо-металургійного комплексу.

Про це свідчать дані сайту Eurostat.

Найбільша частка імпорту припадає на напівфабрикати і складає 78,7% від усього обсягу поставок.

Лише за перші 3 місяці року ЄС імпортував з росії 874,1 тисяч тонн металургійної продукції, що на 4,2% більше ні рік тому.

Найбільше імпортує напівфабрикатів Бельгія – 351,38 тисяч тонн, що більше третини всіх поставок.

Закупки залізної руди з рф в ЄС становили 9,36 тисяч тонн, а це на 95,3% менше ніж в 2023.

Крім того, серед основних споживачів російської продукції ГМК у січні-березні були Італія і Нідерланди.

Попри запроваджені проти рф санкції, гірничо-металургійний комплекс москва продовжує отримувати великі прибутки від експорту продукції до Євросоюзу.

Показники падають щороку, але вс ще залишаються на високому рівні..

Європейська сталеливарна асоціація критикує послаблення санкцій. За їх словами, це історична помилка, яка викривлює конкуренцію на європейському ринку і підживлює порочну систему, яка не тільки послаблює санкції ЄС проти рф, а й суперечить кліматичним цілям блоку.