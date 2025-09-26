Туреччина і США узгодили кроки для встановлення миру в Газі – Ердоган

Переговори Ердогана з Трампом визначили кроки для мирного врегулювання конфлікту в Газі.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що після переговорів у Білому домі 25 вересня він досяг домовленості з президентом США Дональдом Трампом про те, як забезпечити перемир'я і тривалий мир в Газі та Палестині.

"Наша зустріч була дуже важливою з погляду прояву волі до припинення масових вбивств у Газі. Під час зустрічі Трамп заявив про необхідність припинити бойові дії в Газі й досягти тривалого миру", — цитує Ердогана агентство Reuters, посилаючись на стенограму, опубліковану його офісом.

Ердоган додав, що вони обговорили, як можна досягти припинення вогню в Газі та на всій території Палестини, а також встановити тривалий мир після цього.

"Ми наголосили, що формула тривалого миру в регіоні — це рішення про дві держави, і що нинішня ситуація не може тривати", — зазначив президент Туреччини.