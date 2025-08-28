Туреччина представила національну систему ППО "Сталевий купол"

Вона має забезпечити комплексний захист країни в умовах зростаючих регіональних загроз.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган офіційно презентував інтегровану систему протиповітряної оборони країни під назвою "Сталевий купол".

Церемонія відбулася 28 серпня на виробничому майданчику оборонної компанії Aselsan в Анкарі, повідомляє AP.

"Ці системи це демонстрація сили Туреччини. Ми відкриваємо нову еру в протиповітряній обороні нашої країни", - заявив Ердоган.

Проєкт "Сталевий купол" був оголошений у серпні минулого року. Він передбачає інтеграцію морських і наземних платформ ППО та сенсорних систем в єдину мережу для захисту повітряного простору Туреччини.

За словами Ердогана, поточна фаза проєкту охоплює 47 бойових одиниць загальною вартістю $460 мільйонів.

"Ці машини вселятимуть упевненість у наших друзів і страх у наших ворогів", - наголосив він.

Президент також зазначив, що здатність розробляти власні радари та ППО є критичною умовою безпеки держави:

"Жодна країна, яка не створює власних засобів ППО, не може впевнено дивитися в майбутнє перед сучасними викликами - особливо в нашому регіоні".

Нагадаємо, у 2019 році Туреччина закупила російські комплекси С-400, через що її виключили з програми американських винищувачів F-35. Це стало серйозним ударом по військово-технологічним амбіціям Анкари.

Потреба в розвитку національної ППО посилилася на тлі війн у Сирії, Україні та нещодавніх атак Ізраїлю по території Ірану.

Під час заходу також було презентовано плани щодо відкриття нових виробничих потужностей Aselsan у 2026 році.

"У найближчі 50 років Туреччина буде не лише самодостатньою, а й однією з провідних країн світу у сфері технологій", - підсумував Ердоган.