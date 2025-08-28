Туреччина представила національну систему ППО "Сталевий купол"
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган офіційно презентував інтегровану систему протиповітряної оборони країни під назвою "Сталевий купол".
Церемонія відбулася 28 серпня на виробничому майданчику оборонної компанії Aselsan в Анкарі, повідомляє AP.
"Ці системи це демонстрація сили Туреччини. Ми відкриваємо нову еру в протиповітряній обороні нашої країни", - заявив Ердоган.
Проєкт "Сталевий купол" був оголошений у серпні минулого року. Він передбачає інтеграцію морських і наземних платформ ППО та сенсорних систем в єдину мережу для захисту повітряного простору Туреччини.
За словами Ердогана, поточна фаза проєкту охоплює 47 бойових одиниць загальною вартістю $460 мільйонів.
"Ці машини вселятимуть упевненість у наших друзів і страх у наших ворогів", - наголосив він.
Президент також зазначив, що здатність розробляти власні радари та ППО є критичною умовою безпеки держави:
"Жодна країна, яка не створює власних засобів ППО, не може впевнено дивитися в майбутнє перед сучасними викликами - особливо в нашому регіоні".
Нагадаємо, у 2019 році Туреччина закупила російські комплекси С-400, через що її виключили з програми американських винищувачів F-35. Це стало серйозним ударом по військово-технологічним амбіціям Анкари.
Потреба в розвитку національної ППО посилилася на тлі війн у Сирії, Україні та нещодавніх атак Ізраїлю по території Ірану.
Під час заходу також було презентовано плани щодо відкриття нових виробничих потужностей Aselsan у 2026 році.
"У найближчі 50 років Туреччина буде не лише самодостатньою, а й однією з провідних країн світу у сфері технологій", - підсумував Ердоган.