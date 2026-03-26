Туреччина та Азербайджан розпочали спільні військові навчання "Непохитне братерство-2026"

26 березня 2026, 18:51
Ще одні проведуть у квітні.
На сході Туреччини розпочалися спільні з Азербайджаном військові навчання "Непохитне братерство-2026". 
 
Про це сьогодні повідомило Міністерство національної оборони Туреччини, передає Укрінформ. 
 
"Комп'ютеризовані командно-штабні навчання "Непохитне братерство-2026" між Туреччиною та Азербайджаном розпочалися сьогодні 26 березня в районі Сарикамиш і триватимуть до 1 квітня", - йдеться в повідомленні.
 
Провінція Карс, де проводяться навчання, розташована на сході Туреччини та межує з Вірменією.
 
Крім того, у квітні цього року в Карсі заплановані ще одні спільні навчання Туреччини та Азербайджану - "Гейдар Алієв". Вони передбачатимуть бойові стрільби у форматі батальйонної тактичної групи.
 
У Міноборони Туреччини наголосили, що такі навчання спрямовані "на підвищення взаємосумісності збройних сил союзних держав і зміцнення регіональної безпеки".

 

ТуреччинаАзербайджанвійна в Україніросія окупанти

