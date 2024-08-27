Туреччина та Єгипет прагнуть зміцнити відносини та обговорити ситуацію в Газі – Bloomberg

Ердоган був відвертим критиком Ас-Сісі ще довго після того, як той прийшов до влади.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган готується прийняти наступного тижня єгипетського колегу Абдель-Фаттаха Ас-Сісі, щоб зміцнити зв'язки після багаторічної ворожнечі й обговорити війну в Газі, повідомляють турецькі чиновники. Очікується, що Ас-Сісі здійснить свій перший візит на посаді президента до Туреччини 4 вересня, за словами людей, знайомих з цим питанням, оскільки дві близькосхідні держави також працюють над зміцненням енергетичних і торговельних відносин.

Про це інформує Bloomberg.

Єгипет і Туреччина ворогували протягом більшої частини минулого десятиліття, частково через усунення у 2013 році за підтримки військових попередника Ас-Сісі, Мохаммеда Мурсі, ісламіста, близького до Анкари.

Дві країни зараз працюють над збільшенням обсягу двосторонньої торгівлі до 15 мільярдів доларів на рік протягом наступних п'яти років, порівняно з поточним рівнем близько 6 мільярдів доларів. Вони також розглядають можливості співпраці в таких галузях, як зріджений природний газ, який виробляє Єгипет, та ядерна енергетика, заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час візиту до Каїра 5 серпня.

Туреччина і Єгипет також прагнуть розширити існуючу угоду про вільну торгівлю і відновити вантажні перевезення між турецьким портом Мерсін і Александрією в Єгипті, сказав Фідан.