Туреччина заявила про готовність ввести війська до Гази попри протести Ізраїлю
24 листопада 2025, 12:53
Фото: unian.ua
Міністр закордонних справ Ізраїлю, Гідеон Саар, раніше заявив, що країна не дозволить турецьким збройним силам увійти до цього регіону, підкреслюючи ворожість позиції Анкари.
Туреччина оголосила про намір направити свої війська до сектора Газа, незважаючи на категоричну відмову з боку Ізраїлю.
Про це повідомляє Вloomberg.
Міністр закордонних справ Ізраїлю, Гідеон Саар, раніше заявив, що країна не дозволить турецьким збройним силам увійти до цього регіону, підкреслюючи ворожість позиції Анкари.
На фоні зростаючої напруженості у регіоні, обумовленої конфліктом між Ізраїлем та Хамас, Туреччина сподівається на підтримку США в своїй миротворчій місії. Попри напруженість, США висловили підтримку участі Туреччини у міжнародних стабілізаційних силах, створених після мирних переговорів між цією країною, Єгиптом і Катаром.
Туреччина, в свою чергу, вимагає від США зупинити ізраїльські атаки на палестинців у Газі до моменту, коли вони розпочнуть розгортання своїх військ. Військове втручання Туреччини викликає занепокоєння в регіоні, а також привертає увагу інших країн, які можуть долучитися до міжнародних сил.
Ситуація залишається нестабільною: Туреччина прагне активізувати свої дії щодо стабілізації Гази, покладаючи надії на співпрацю з США. Тим не менш, реалізація намірів і участь Туреччини у цих планах залежатимуть від згоди Ізраїлю.
Це питання обговорюватиметься на поверненні президента Туреччини, Реджепа Таїпа Ердогана, з переговорів з путіним, які заплановані на 24 листопада.