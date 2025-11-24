Туреччина заявила про готовність ввести війська до Гази попри протести Ізраїлю

Туреччина оголосила про намір направити свої війська до сектора Газа, незважаючи на категоричну відмову з боку Ізраїлю.

Міністр закордонних справ Ізраїлю, Гідеон Саар, раніше заявив, що країна не дозволить турецьким збройним силам увійти до цього регіону, підкреслюючи ворожість позиції Анкари.

На фоні зростаючої напруженості у регіоні, обумовленої конфліктом між Ізраїлем та Хамас, Туреччина сподівається на підтримку США в своїй миротворчій місії. Попри напруженість, США висловили підтримку участі Туреччини у міжнародних стабілізаційних силах, створених після мирних переговорів між цією країною, Єгиптом і Катаром.

Туреччина, в свою чергу, вимагає від США зупинити ізраїльські атаки на палестинців у Газі до моменту, коли вони розпочнуть розгортання своїх військ. Військове втручання Туреччини викликає занепокоєння в регіоні, а також привертає увагу інших країн, які можуть долучитися до міжнародних сил.

Ситуація залишається нестабільною: Туреччина прагне активізувати свої дії щодо стабілізації Гази, покладаючи надії на співпрацю з США. Тим не менш, реалізація намірів і участь Туреччини у цих планах залежатимуть від згоди Ізраїлю.

Це питання обговорюватиметься на поверненні президента Туреччини, Реджепа Таїпа Ердогана, з переговорів з путіним, які заплановані на 24 листопада.