Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Туск: Майбутнє Польщі залежить від перемоги України

10 листопада 2025, 10:45
Туск: Майбутнє Польщі залежить від перемоги України
Фото: Shutterstock
Прем’єр зазначив, що Польща має стратегічно використовувати своє ключове положення в регіоні та продовжувати підтримку України.

Глава польського уряду Дональд Туск в інтерв’ю виданню Gazeta Wyborcza заявив, що геополітичне майбутнє Польщі виглядає оптимістично, але все залежить від розвитку війни на сході Європи та від того, чи вдасться Україні вистояти.

"Геополітичне майбутнє Польщі буде виглядати дуже добре, якщо Україна не програє і якщо нам вдасться подолати цю історичну польсько-українську образу", — наголосив Туск.

Прем’єр зазначив, що Польща має стратегічно використовувати своє ключове положення в регіоні та продовжувати підтримку України. За його словами, поразка Києва означатиме серйозне погіршення безпекової та політичної ситуації у Польщі.

"Побудова міцних, дружніх партнерських відносин із суверенною Україною, звичайно, не забуваючи про наші інтереси, є чудовою можливістю для Польщі", — додав він.

Інциденти та ескалація напруги

Туск згадав інцидент у ніч з 9 на 10 вересня, коли російські безпілотники порушили польський повітряний простір. Прем’єр назвав це «поворотним моментом конфлікту». Він пояснив, що рішення збити дронів було складним, адже будь-яка помилка могла призвести до непередбачуваних наслідків, навіть до масштабної війни.

"Піддаватися, терпіти провокації — ні до чого доброго не призводить", — зазначив Туск.

Він також підкреслив, що війна, яку путін оголосив Заходу, відбувається не лише на фронтах, а й всередині європейських суспільств.

"У таких ситуаціях Віктор Орбан одразу здіймає крик, що Туск хоче війни, але ця війна вже йде", — уточнив польський прем’єр.

За його словами, прояви цієї війни у Польщі включають підпали, нальоти безпілотників, ситуацію на кордоні з білоруссю та дедалі агресивніші кібератаки. Туск також зазначив, що подібні випадки будуть частішати по всій Європі.

"Війна, яку путін оголосив Заходу, відбувається всередині наших суспільств. У нього є інструменти, щоб розбити ЄС як організацію і Європу як культурний феномен. Ці інструменти — російські п'яті колони, присутні в кожній європейській країні", — підкреслив прем’єр.

Таким чином Туск наголосив на необхідності стратегічної підтримки України, посилення обороноздатності та єдності європейських країн для протидії російським загрозам та збереження стабільності у регіоні.

Дональд ТускПольщавійнаВладімір ПутінВіктор Орбанпідтримка Україниросія загроза

Останні матеріали

Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників Кремля і в Європі – Politico
Політика
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників Кремля і в Європі – Politico
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 12:08
Довга темна зима прийшла завчасно. росія та Україна посилюють свою енергетичну війну – Філліпс О’Брайен
Політика
Довга темна зима прийшла завчасно. росія та Україна посилюють свою енергетичну війну – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 00:17
betking Екстра-ліга: яскраві матчі та інтрига перед 9 туром
Спорт
betking Екстра-ліга: яскраві матчі та інтрига перед 9 туром
09 листопада 2025, 15:39
кремль співпрацює з німецькими партіями проти Мерца. Інші політики це критикують, але не обговорюють, як їм запобігти – t-online
Політика
кремль співпрацює з німецькими партіями проти Мерца. Інші політики це критикують, але не обговорюють, як їм запобігти – t-online
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 14:14
Ефект Чейні. Як Дік Чейні став випадковим архітектором влади Трампа – Макс Бут
Політика
Ефект Чейні. Як Дік Чейні став випадковим архітектором влади Трампа – Макс Бут
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 10:31
Евакуація, відступ, виведення військ... Поразка – Том Купер
Політика
Евакуація, відступ, виведення військ... Поразка – Том Купер
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 00:37
Вплив еволюції сприйняття загроз на трансатлантичний альянс. 4 сценарії майбутнього НАТО – Ерік Браттберг
Політика
Вплив еволюції сприйняття загроз на трансатлантичний альянс. 4 сценарії майбутнього НАТО – Ерік Браттберг
Переклад iPress – 06 листопада 2025, 16:42
Трамп справді був у бюлетенях. Демократи підривають коаліцію Трампа трьома великими перемогами на виборах – огляд американських ЗМІ
Політика
Трамп справді був у бюлетенях. Демократи підривають коаліцію Трампа трьома великими перемогами на виборах – огляд американських ЗМІ
Переклад iPress – 06 листопада 2025, 12:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється