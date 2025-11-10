Туск: Майбутнє Польщі залежить від перемоги України

Прем’єр зазначив, що Польща має стратегічно використовувати своє ключове положення в регіоні та продовжувати підтримку України.

Глава польського уряду Дональд Туск в інтерв’ю виданню Gazeta Wyborcza заявив, що геополітичне майбутнє Польщі виглядає оптимістично, але все залежить від розвитку війни на сході Європи та від того, чи вдасться Україні вистояти.

"Геополітичне майбутнє Польщі буде виглядати дуже добре, якщо Україна не програє і якщо нам вдасться подолати цю історичну польсько-українську образу", — наголосив Туск.

Прем’єр зазначив, що Польща має стратегічно використовувати своє ключове положення в регіоні та продовжувати підтримку України. За його словами, поразка Києва означатиме серйозне погіршення безпекової та політичної ситуації у Польщі.

"Побудова міцних, дружніх партнерських відносин із суверенною Україною, звичайно, не забуваючи про наші інтереси, є чудовою можливістю для Польщі", — додав він.

Інциденти та ескалація напруги

Туск згадав інцидент у ніч з 9 на 10 вересня, коли російські безпілотники порушили польський повітряний простір. Прем’єр назвав це «поворотним моментом конфлікту». Він пояснив, що рішення збити дронів було складним, адже будь-яка помилка могла призвести до непередбачуваних наслідків, навіть до масштабної війни.

"Піддаватися, терпіти провокації — ні до чого доброго не призводить", — зазначив Туск.

Він також підкреслив, що війна, яку путін оголосив Заходу, відбувається не лише на фронтах, а й всередині європейських суспільств.

"У таких ситуаціях Віктор Орбан одразу здіймає крик, що Туск хоче війни, але ця війна вже йде", — уточнив польський прем’єр.

За його словами, прояви цієї війни у Польщі включають підпали, нальоти безпілотників, ситуацію на кордоні з білоруссю та дедалі агресивніші кібератаки. Туск також зазначив, що подібні випадки будуть частішати по всій Європі.

"Війна, яку путін оголосив Заходу, відбувається всередині наших суспільств. У нього є інструменти, щоб розбити ЄС як організацію і Європу як культурний феномен. Ці інструменти — російські п'яті колони, присутні в кожній європейській країні", — підкреслив прем’єр.

Таким чином Туск наголосив на необхідності стратегічної підтримки України, посилення обороноздатності та єдності європейських країн для протидії російським загрозам та збереження стабільності у регіоні.