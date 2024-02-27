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ПОЛІТИКА

Туск розглядає можливість розширення заборони на імпорт з України до Польщі

27 лютого 2024, 20:32
Туск розглядає можливість розширення заборони на імпорт з України до Польщі
Фото: Shutterstock
Зазначимо, ще минулого року Варшава в односторонньому порядку припинила імпорт українського зерна.

Польща може запровадити заборону на імпорт нових українських товарів у разі, якщо Європейський Союз не запропонує жодного вирішення проблеми для польських фермерів.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє The Guardian.

"Ми обговорюємо можливість поширення ембарго на інші продукти, якщо ЄС не знайде більш ефективного способу захистити польський та європейський ринки", - заявив глава уряду.

Зазначимо, ще минулого року Варшава в односторонньому порядку припинила імпорт українського зерна.

Варто зауважити, що польські фермери вже кілька тижнів блокують кордон з Україною. Вони не пропускають через КПП вантажівки. Це дуже ускладнює український експорт.

Фермери вимагають, щоб окрім заборони на імпорт українського зерна до Польщі, влада також заборонила ввозити фрукти, яйця та м'ясо.

Це пояснюється тим, що імпорт українських товарів впливає на ціни на внутрішньому ринку.

Раніше, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Європейський Союз повинен відновити торговельні обмеження на імпорт українських продуктів харчування, які існували до вторгнення росії, щоб уникнути ерозії підтримки країни, яка постраждала від війни.

ПольщафермеризерноТуск

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