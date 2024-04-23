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Тисячі європейських рейсів постраждали через глушіння росією GPS – The Guardian

23 квітня 2024, 10:22
Тисячі європейських рейсів постраждали через глушіння росією GPS – The Guardian
Фото: btmagazine.n
Порядка 46 000 літаків зафіксували проблеми з GPS над Балтійським морем з серпня минулого року.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Рейси до і з Британії є одними з тисяч, які постраждали від ймовірного російського глушіння систем GPS.

Від серпня минулого року більше 2300 рейсів Ryanair повідомили про випадки перешкод GPS, а також майже 1400 у Wizz Air, ще 82 у British Airways і 4 у easyJet.

Загалом близько 46 000 літаків зафіксували проблеми з GPS над Балтійським морем за той самий період часу, йдеться в звіті на основі аналізу бортових журналів GPSJAM. 

Більшість проблем з GPS, про які повідомляється, виникли у Східній Європі, що межує з росією.

Супутникова система GPS є частиною навігаційної системи літака, і перешкоди в її роботі можуть становити загрозу безпеці польотів.

В березні уряд Великої Британії підтвердив, що літак Королівських військово-повітряних сил, на борту якого перебував міністр оборони Грант Шаппс, заглушив сигнал GPS під час польоту поблизу російського балтійського ексклаву Калінінграда, коли повертався до Британії з Польщі.

Хоча Даунінг-стріт заявила, що цей крок не загрожує безпеці літака, джерело в оборонному відомстві назвало його "дико безвідповідальним".

В січні Міжнародна асоціація повітряного транспорту і Агентство з авіаційної безпеки ЄС провели саміт, на якому обговорили питання глушіння GPS і "спуфінгу", або надсилання фальшивих сигналів. Також Агентство повідомило про різке зростання кількості таких атак.

В той час як Агенство з бпезпеки заявило, що протидія загрозі є пріоритетом, Управління цивільної авіації Великої Британії применшило ризик і заявило, що глушіння часто пов'язане з військовою діяльністю, але це не означає, що комерційні літаки є безпосередньою мішенню.

"Авіація є однією з найбільш безпечних галузей", - сказав керівник відділу льотних операцій Управління цивільної авіації Великої Британії Гленн Бредлі.

За його словами, авіація є одним з найбезпечніших видів повітряних перевезень, і існує кілька протоколів безпеки для захисту навігаційних систем на комерційних літаках.

"Глушіння GPS безпосередньо не впливає на навігацію літака, і хоча це відома проблема, це не означає, що літак був заглушений навмисно", - підсумував Бредлі.

В січні ми повідомляли, що половина Польщі лишилась без GPS через росію.
РосіяGPSбалтійське море

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