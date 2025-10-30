Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Тисячі ультраортодоксальних євреїв протестували проти призову в Ізраїлі

30 жовтня 2025, 20:53
Фото: twitter.com/BBCWorld
Дійшло до сутичок із поліцією.
У Єрусалимі тисячі ультраортодоксальних юдеїв організували демонстрацію проти призову на військову службу.
 
Про це повідомляє AFP.
 
Чоловіки, більшість із яких були в традиційних чорних капелюхах, вимагали ухвалити закон, який би гарантував їм право уникнути військової повинності. Вони пройшли головними дорогами до Єрусалима.
 
За даними Times of Israel, під час протесту загинув 20-річний студент, який заліз на 20-й поверх недобудованої будівлі. Він був одним із кількох демонстрантів, які піднялися на висотну будівлю під час мітингу.
 
Крім того, після завершення демонстрації сотні молодих чоловіків вступили в сутички з поліціянтами, попри заклики організаторів розійтися мирно.
 
Протест відбувся на заклик двох ультраортодоксальних партій після того, як влада розіслала тисячі повісток на військову службу, а кількох дезертирів уже ув’язнили.
 
Тим часом парламентський комітет обговорює законопроєкт, який, як очікується, скасує потурання та заохочуватиме молодих ультраортодоксальних чоловіків, які не навчаються на денній формі, вступати на військову службу.
 
У липні міністри ультраортодоксальної партії ШАС на знак протесту залишили посади в уряді, хоча політична сила досі офіційно залишається в коаліції.

 

