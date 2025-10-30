Тисячі ультраортодоксальних євреїв протестували проти призову в Ізраїлі

Дійшло до сутичок із поліцією.

У Єрусалимі тисячі ультраортодоксальних юдеїв організували демонстрацію проти призову на військову службу.

Чоловіки, більшість із яких були в традиційних чорних капелюхах, вимагали ухвалити закон, який би гарантував їм право уникнути військової повинності. Вони пройшли головними дорогами до Єрусалима.

За даними Times of Israel, під час протесту загинув 20-річний студент, який заліз на 20-й поверх недобудованої будівлі. Він був одним із кількох демонстрантів, які піднялися на висотну будівлю під час мітингу.