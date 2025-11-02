У Бельгії над базою з американською ядерною зброєю помітили невідомі дрони

Міністерство оборони Бельгії підтвердило інцидент і оголосило про посилення заходів безпеки.

Ще ввечері п’ятницт поблизу міста Пер над військовою авіабазою Кляйне-Брогель зафіксували кілька невідомих дронів. На базі, де зберігається американська ядерна зброя, триває розслідування, міністерство готує посилення систем захисту від безпілотних літальних апаратів.

Інцидент підтвердили місцева влада та Міністерство оборони Бельгії, пише HLN.

За повідомленнями місцевих, безпілотник помітив співробітник казарми. На місце виїхала поліція, проте на момент огляду ні апарата, ні пілота не виявили. Мер Перу Стівен Матеї повідомив, що звіт було передано до Міністерства оборони та військової розвідки.

Міністр оборони Тео Франкен підтвердив фіксацію декількох дронів над базою та повідомив, що на ній уже працює система виявлення безпілотників були зроблені фотознімки невідомих апаратів. Франкен додав, що інцидент передано розвідці та що відомство розгортає розслідування для встановлення походження і пілотів БПЛА.

Франкен заявив про намір "зробити все можливе", щоб забезпечити можливість збиття загрозливих дронів і посилити захист військових об’єктів. Міністерство оборони підготувало проєкт системи протидії безпілотникам (CUAS) вартістю 50 млн євро; його обговорять міжвідомча робоча група у вівторок, а пізніше - Рада міністрів. Також заплановані зустрічі з місцевою поліцією для аналізу загрози та координації пошуку і затримань можливих операторів.

Авіабаза Кляйне-Брогель у Пері є стратегічним об’єктом: тут зберігається американська ядерна зброя, а з 2027 року база стане місцем дислокації нових винищувачів F-35. Польоти дронів над військовими районами у Бельгії суворо заборонені і такі випадки викликають посилену увагу сил безпеки та урядових інституцій.

Розслідування триває. Очікується, що вже наступного тижня буде ухвалено конкретні рішення щодо розгортання та фінансування систем CUAS і заходів із захисту критичних військових об’єктів.