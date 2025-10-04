Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Бельгії співробітника спецслужб заарештували за підозрою у шпигунстві

04 жовтня 2025, 17:28
У Бельгії співробітника спецслужб заарештували за підозрою у шпигунстві
Фото: EPA
Він підозрюється у шпигунстві на користь Китаю.

Бельгійського офіцера служби безпеки заарештували за підозрою у шпигунстві.

Як повідомляє Politico, його затримали у 2 жовтня, а вдома провели обшук. Пізніше слідчий суддя відпустив його під суворі умови.

За словами одного зі співрозмовників, звинувачення стосуються шпигунства на користь Китаю. Він уточнив, що чоловіка, чия точна посада в системі національної безпеки Бельгії не розкривається, завербували через його контакти у міжнародних дипломатичних колах Брюсселя. У місті розташовані численні інституції ЄС, штаб-квартира НАТО, близько 100 міжнародних організацій та 300 дипломатичних представництв.

Арешт відбувся на тлі посиленого тиску на бельгійські служби безпеки. У лютому видання Le Soir повідомило про проникнення китайських хакерів у системи державної безпеки між 2021 і 2023 роками — це вважають найбільшим витоком даних в історії агентства.

КитайБельгіяшпигунство

