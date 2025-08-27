У Білому домі натякнули на Нобелівську премію миру для Трампа

Ймовірно, Трамп заслуговує на Нобеля миру — за "гуманізм у душі" та спроби зупинити війни, включно з українською.

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що Нобелівський комітет має звернути увагу на миротворчу діяльність Дональда Трампа під час розгляду кандидатів на Нобелівську премію миру.

Про це він сказав у вівторок в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Коментуючи зусилля Трампа щодо завершення війни між Росією та Україною, Віткофф зазначив, що нинішній президент США доклав значних зусиль до врегулювання одразу семи міжнародних конфліктів.

"Чому? Тому що в душі він гуманіст. Він справді хоче припинити вбивства", - заявив Віткофф.

Він також висловив сподівання, що мирні ініціативи Трампа будуть оцінені належним чином:

"Коли настане час оцінювати претендентів на Нобелівську премію миру, я щиро сподіваюся, що буде широко визнано, що саме зробив президент Трамп на міжнародній арені", - сказав він.