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Нобелівську премію миру присудили правозахисникам з України, Росії та Білорусі

Нагороду отримає український Центр громадянських свобод.
Нобелівську премію миру присудили правозахисникам з України, Росії та Білорусі Фото: Associated Press

Триває Нобелівський тиждень, у рамках якого називають лауреатів престижної премії цього року. Так, вже відомі володарі нагороди в галузі медицини, фізики, хімії та літератури. За ними традиційно слідує оголошення лауреатів Нобелівської премії миру.

Цього року нагороду отримають український Центр громадянських свобод, білоруський правозахисник Олесь Біляцький та російський "Меморіал".  

"Лауреати Премії миру представляють громадянське суспільство у своїх країнах. Вони протягом багатьох років просували право критикувати владу та захищати основні права громадян. Вони доклали визначних зусиль для документування воєнних злочинів, порушень прав людини та зловживання владою. Разом вони демонструють значення громадянського суспільства для миру та демократії", - йдеться у повідомленні Нобелівського комітету.

Центр громадянських свобод було засновано у Києві у 2007 році з метою просування прав та свобод людини та демократії в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення Росії до нашої країни Центр бере участь у виявленні та документуванні воєнних злочинів РФ, скоєних проти мирних жителів. У співпраці з міжнародними організаціями він відіграє важливу роль у залученні винних до відповідальності.

Олесь Біляцький - один з ініціаторів демократичного руху, що виник у Білорусі у 1980-х роках. У 1996 році у відповідь на прийняття поправок до конституції, які наділяли президента країни диктаторськими повноваженнями та викликали хвилю протестів, Біляцький заснував організацію "Вясна", яка надалі перетворилася на велику правозахисну організацію. Вона документує та протестує проти застосування тортур до політв'язнів. З 2011 по 2014 рік Біляцький був ув'язнений, а у 2020 році знову заарештований під час протестів у Білорусі.

Суспільство "Меморіал" було засноване у 1987 році правозахисниками у колишньому Радянському Союзі, які хотіли, щоб жертви режиму ніколи не були забуті. Серед засновників були лауреат Нобелівської премії миру Андрій Сахаров та правозахисниця Світлана Ганнушкіна. Після розпаду СРСР "Меморіал" перетворився на найбільшу правозахисну організацію Росії. Він не лише документував злочини сталінського режиму, а й збирав та систематизував інформацію про політичні переслідування та порушення прав людини в РФ.

Частина букмекерів також віддавали цьогоріч нобелівську премію миру президентові України. Так, за прогнозами NicerOdds, на першому місці серед ймовірних лауреатів був Зеленський, на другому - російський опозиціонер Олексій Навальний, а на третьому - газета The Kyiv Independent.

Раніше повідомлялось, що нобелівську премію з хімії отримали вчені з США та Данії.

 

 

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