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У Білому домі пояснили, чому важливо США та Китаю прямо поспілкуватися про війну в Україні

14 листопада 2023, 08:51
У Білому домі пояснили, чому важливо США та Китаю прямо поспілкуватися про війну в Україні
bbc
Влада США й Китаю повинні мати прямі обговорення важливих питань.

Зокрема, вони мають говорити про війну рф проти України та недопущення постачання озброєнь до росії.

Про це заявив радник президента Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван перед запланованою цього тижня зустріччю глав США та Китаю, пише Укрінформ.

"Сполучені Штати й Китай повинні мати можливість прямо обговорювати усі критичні питання, які постають перед нашими двома країнами, включно з проблемами під час криз, таких як російсько-українська криза", - зауважив Салліван.

Він наголосив, що президент Байден "мав низку відвертих розмов із президентом Сі щодо питання військової підтримки російської федерації, яка веде війну в Україні".

Салліван схарактеризував двосторонні відносини США з Китаєм як "складні й конкурентні", що можуть "легко перерости в конфлікт або конфронтацію". Тому, за його словами, необхідно керувати цим процесом "належним чином".
 
За останніми оцінками, не було виявлено, щоби Китай постачав зброю москві після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Але він резюмував, що ця інформація може бути застарілою, оскільки базується на даних кількаденної давності.

 

СШАКитайвійна в Україніросія окупанти

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