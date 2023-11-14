У Білому домі пояснили, чому важливо США та Китаю прямо поспілкуватися про війну в Україні
Зокрема, вони мають говорити про війну рф проти України та недопущення постачання озброєнь до росії.
Про це заявив радник президента Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван перед запланованою цього тижня зустріччю глав США та Китаю, пише Укрінформ.
"Сполучені Штати й Китай повинні мати можливість прямо обговорювати усі критичні питання, які постають перед нашими двома країнами, включно з проблемами під час криз, таких як російсько-українська криза", - зауважив Салліван.
Він наголосив, що президент Байден "мав низку відвертих розмов із президентом Сі щодо питання військової підтримки російської федерації, яка веде війну в Україні".