НОВИНИСьогодні було зафіксовано одразу кілька нових ешелонів із розконсервованою військовою технікою зс рб, яку везуть у напрямку рф.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У білорусі зафіксували кілька нових ешелонів із розконсервованою військовою технікою, які рухаються у напрямку рф
Фото: з вільного доступу
Про це йдеться у повідомленні СтратКом у Телеграмі.
"Вранці з боку мінська у бік борисова було помічено великий потяг, на якому перевозилося не менше 8 танків Т-72А, але за словами очевидців їх було більше — від 15 до 30 і не менше 28 вантажівок Урал", - йдеться у повідомленні.
Також СтратКом повідомляє, що в орші було помічено ешелон із військовою технікою, який також рухався у бік рф. На відео можна помітити перевезення: УАЗ - 2 од, МАЗи - 5 од, ЗРК Тор-М2 - 5 од.
Аналіз погодних умов дозволяє зробити висновок, що відео було зняте сьогодні, додає СтратКом.
Вчора білорусь передала рф першу партію з 20 танків Т-72А.
Нагадаємо, що під час зустрічі G7 Зеленський запропонував розмістити на кордоні з білоруссю міжнародних спостерігачів.
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11 10 2022 22:01 МЕДІА
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