У білорусі зафіксували кілька нових ешелонів із розконсервованою військовою технікою, які рухаються у напрямку рф

Сьогодні було зафіксовано одразу кілька нових ешелонів із розконсервованою військовою технікою зс рб, яку везуть у напрямку рф.

Про це йдеться у повідомленні СтратКом у Телеграмі.

"Вранці з боку мінська у бік борисова було помічено великий потяг, на якому перевозилося не менше 8 танків Т-72А, але за словами очевидців їх було більше — від 15 до 30 і не менше 28 вантажівок Урал", - йдеться у повідомленні.

Також СтратКом повідомляє, що в орші було помічено ешелон із військовою технікою, який також рухався у бік рф. На відео можна помітити перевезення: УАЗ - 2 од, МАЗи - 5 од, ЗРК Тор-М2 - 5 од.

Аналіз погодних умов дозволяє зробити висновок, що відео було зняте сьогодні, додає СтратКом.

Вчора білорусь передала рф першу партію з 20 танків Т-72А.