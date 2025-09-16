Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Болгарії арештували російського бізнесмена, підозрюваного у справі вибуху в Бейруті

16 вересня 2025, 15:57
Фото: AFP
Гречушкіна оголосили в розшук Інтерполу за запитом ліванської судової влади 2020 року.

російського бізнесмена Ігоря Гречушкіна, який мешкає на Кіпрі, затримали для можливої екстрадиції до Лівану, де його розшукують за роль у вибуху в порту Бейрута, коли загинули 200 осіб.

Влада Болгарії не коментувала цю справу, проте болгарська прокуратура у вівторок заявила, що затримала громадянина росії та Кіпру з ініціалами ІД "з метою екстрадиції" до Лівану. Міський суд Софії ухвалив, що чоловік може бути затриманий на строк до 40 днів.

Про це пише Reuters.

"У період тимчасового тримання під вартою компетентні органи Лівану мають надати до прокуратури запит про видачу та супровідні документи", — ідеться в заяві.

Гречушкіна оголосили в розшук Інтерполу за запитом ліванської судової влади 2020 року.

Розслідування в Лівані причин вибуху і можливої недбалості вищих ліванських чиновників протягом останніх п'яти років то зупинялося, то поновлювалося, а сім'ї жертв вибуху звинувачували в тому, що трапилося, політичне втручання.

Перший слідчий суддя був відсторонений від ліванського розслідування у відповідь на скарги високопосадовців, яким він висував звинувачення. Його наступник, Тарек Бітар, також висунув звинувачення високопоставленим політикам, але вони відмовилися від допиту, заперечували свою провину і заморозили розслідування.

На початку цього року Бітар відновив розслідування і за останні місяці допитав кількох посадовців, однак він досі не виніс довгоочікуваний попередній обвинувальний висновок.

Вибух у порту Бейрута стався п'ять років тому. Виявилося, що вибухнули 2700 тонн селітри, які кілька років до цього лежали на складі.

Болгарія

