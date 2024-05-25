У боях на півночі Харківщини співвідношення втрат між українськими та російськими військовими становить 1 до 8 – Зеленський

Він заявив, що російському диктатору владіміру путіну начхати на людські життя.

Наступ російських військ на півночі Харківської області почався трохи більше двох тижні тому. Втрати на цьому напрямку складають 8 росіян до 1 українця.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю центральноазіатським ЗМІ.

Він заявив, що російському диктатору владіміру путіну начхати на людські життя і хто, якою мовою говорить. Зокрема, йому байдужі росіяни як цивільні, так і військові.

"Їхній прорив у напрямку Харкова, який стався трохи більше двох тижнів тому, закінчився військовими жертвами 1 до 8, один українець на вісім росіян", - сказав Зеленський.

За словами президента, до цього тижня було близько 2-3 тисячі жертв серед окупантів.

"Та йому абсолютно начхати. путін у цей час у лазні перебуває, чи де він там - у СПА, який показували не один раз? Він тим часом займається зовсім іншим. Але ручки він свої маленькі не відмиє, звичайно, від цього кровопролиття", - зазначив глава держави.

Щодо Китаю, Зеленський заявив, що Пекін має захищати Україну. А натомість Пекін балансує між росіянами та Заходом.

"Китай балансує між росіянами та Україною. І я б сказав, що в їхньому розумінні - між росіянами та Заходом. Це трошки таке, як вам сказати... Ми не якась там країна. Я взагалі вважаю, що не існує "якихось там країн". Кожна країна важлива. Це великий механізм і кожен гвинтик такий важливий", - сказав він.

Тому, за його словами, коли позиція тієї чи іншої країни - це між росією та Америкою, це зневажливе ставлення до України та українців.

"Це не війна між росією та Америкою. Це війна між росією та Україною. Я з великою повагою ставлюся до Китаю, до людей Китаю, до всього того, чого вони досягли і економічно, і технологічно. Ви розумієте, що якщо Китай не приїде на саміт, а після цього росіяни кажуть, ми готові до якогось саміту, і Китай каже: "Ми підтримуємо зусилля росії". Хіба це чесно? Хіба це збалансувати між? Я не говорю вже про те, що таким країнам, як Китай, треба захищати Україну. Бо на нас напали. Бо коли Китай говорить про те, що потрібно поважати територіальну цілісність, це найважливіше. То хіба рф під керівництвом путіна не порушила нашої територіальної цілісності, саме наш суверенітет?" - продовжив він.

Зеленський нагадав, що Китай - один із великих гравців - обіцяв незалежній Україні безпеку в Будапештському меморандумі, і саме базуючись на тому, що Україна віддавала ядерну зброю замість своєї безпеки.

"Якби Україна мала ядерну зброю, хіба напала б на нас росія? Ні. То навіщо говорити про баланс між нашими країнами? Китай має захищати Україну. Україна, у довгій боротьбі за свою свободу і незалежність, уже розраховує не на захист з боку Китаю, а на те, щоб Китай балансував і на саміті світу був просто присутній. Які ще зусилля має зробити президент України та Україна?" – резюмував президент.