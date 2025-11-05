У Брюсселі закривали аеропорт через невідомі дрони

Їх помітили біля військової бази.

У Бельгії ввечері 4 листопада закривали аеропорт Брюсселя після повідомлення про невідомі дрони. Місцеві також повідомляли про БпЛА над військовою базою Кляйне-Брогель, де зберігають американську ядерну зброю.

Так, у вівторок ввечері в аеропорту Брюсселя зупинили авіасполучення з міркувань безпеки. Джерела VRT NWS повідомили, що над аеропортом помітили три дрони.

Через це було скасовано 16 вильотів Brussels Airlines. Багато пасажирів були змушені залишатись в аеропорту, очікуючи на відновлення авіасполучення.