У Брюсселі закривали аеропорт через невідомі дрони
05 листопада 2025, 10:57
Фото: Brussels Airport / X
Їх помітили біля військової бази.
У Бельгії ввечері 4 листопада закривали аеропорт Брюсселя після повідомлення про невідомі дрони. Місцеві також повідомляли про БпЛА над військовою базою Кляйне-Брогель, де зберігають американську ядерну зброю.
Про це пишуть VRT NWS та Nieuwsblad.
Так, у вівторок ввечері в аеропорту Брюсселя зупинили авіасполучення з міркувань безпеки. Джерела VRT NWS повідомили, що над аеропортом помітили три дрони.
Через це було скасовано 16 вильотів Brussels Airlines. Багато пасажирів були змушені залишатись в аеропорту, очікуючи на відновлення авіасполучення.
Окрім того, дрони помітили над військовою базою Кляйне-Брогель. Видання пишуть, що місцеві повідомляли про шість дронів у цьому районі. Поліція ж змогла зафіксувати два дрони.
Сама база перебуває в стані підвищеної готовності. Федеральна поліція після повідомлення про БпЛА прибула на місце і перевірила підозрілі автомобілі в околицях.
Через чергову появу невідомих дронів міністр внутрішніх справ Бельгії Бернар Квінтін звернувся до прем'єр-міністра Барта Де Вевера з проханням терміново скликати Національну раду безпеки.
"Ми не можемо допустити, щоб наші аеропорти були порушені несанкціонованими польотами дронів. Це вимагає скоординованої та національної реакції", — наголосив Квінтін.