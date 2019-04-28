У Бундестагу представлять нові ініціативи щодо Донбасу

У Раді Безпеки ООН уряд Німеччини повинен розробити мирний план, який передбачатиме виведення всіх бойових частин від лінії зіткнення, а також розпуск "урядів" у самопроголошених "народних республіках"

Парламентська група фракції Партії вільних демократів у німецькому Бундестагу одноголосно приняла проект нової стратегії по деескалації на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bild, документ, що має назву "Мир в Україні потребує нового імпульсу" через два тижні буде представлено у Бундестагу.

За даними Bild, документ складається з 12 пунктів. Видання публікує ключові тези цієї стратегії.

Зокрема, уряд Німеччини має скласти додатковий план дій щодо виконання мінських угод, який буде містити обов'язкові сроки по виконанню окремих кроків, включаючи стимули за їх виконання та покарання за відмову.

Також пропонується сприяти "новому або додатковому цивільно-поліцейському компоненті місії ООН, який в першу чергу візьме на себе суверенні завдання у співпраці з місцевими органами безпеки України".

Одночасно штат EUAM Ukraine (цивільної місії Європейського Союзу для реформування українського сектору безпеки) має бути суттєво збільшений, що має сприяти тому, що "сили безпеки стануть стримуючим ефектом проти зовнішньої агресії".

У Раді Безпеки ООН уряд Німеччини повинен розробити мирний план, який передбачатиме виведення всіх бойових частин від лінії зіткнення, а також розпуск "урядів" у самопроголошених "народних республіках".

Тимчасовий контроль за територіями ОРДЛО має відійти тимчасовій цивільній адміністрації із мандатом ООН, яка буде готувати вільні незалежні вибори.

"Федеральний уряд повинен діяти рішуче і продовжувати надавати Україні всебічну та активну підтримку.. Уряд має визнати політичні реалії і прийняти наш додатковий план дій як можливість виходу з глухого кута",- говориться в документі.

Додамо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ думає над наданням російського громадянства за спрощеною процедурою всім українцям, а не лише жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін 24 квітня підписав указ, згідно з яким мешканці окремих районів Донецької і Луганської областей мають право звернутися із заявами про прийняття у громадянство РФ за спрощеною процедурою.

Постійне представництво України при ООН звернулося до Ради Безпеки ООН щодо указу Путіна про спрощення видачі російських паспортів на тимчасово окупованому Донбасі.

Постійний представник України при ООН звернувся з офіційним листом до Генерального секретаря А.Гутерріша та держав-членів ООН та поінформував їх про позицію України.

Заступник секретаря Ради нацбезпеки й оборони України Сергій Кривонос не виключив, що РНБО може зібратися після засідання Ради Безпеки ООН.