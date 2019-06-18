У Чорнобилі очікують близько 100 тисяч туристів до кінця року

Це пов’язують з успіхом п'ятисерійного британо-американського міні-серіалу "Чорнобиль" від HBO та Sky Atlantic

Управління туризму та промоцій КМДА розраховує побачити 100 тисяч відвідувачів Чорнобиля до кінця 2019 року порівняно з 70-ма тисячами у 2018 році.

Як повідомляє CNBC, за словами директора туристичного агентства SoloEast Сергія Іванчука, замовлення на червень, липень і серпень зросли приблизно на 40% після виходу серіалу.

Туристичний сайт Kayak виявив, що попит на авіаквитки до Києва виріс на 18% з моменту виходу серіалу, а додаток Travel Hopper зафіксував збільшення на 8%.

"Поп-культура дійсно стимулює багато розмов і натхнення навколо туризму, — пояснила Ліана Корвін, експертка з подорожей у Hopper. — Це може призвести до поїздки, якої раніше не було".

Міні-серіал "Чорнобиль" складається з 5 епізодів, останній вийшов на екрани 3 червня. У команді, яка створювала серіал, зазначали, що вибух — "найменш цікаве з того, що сталося", бо "Чорнобиль" — "не фільм-катастрофа, а людська історія".

Знімали серіал у Литві та Києві. Литву обрали, бо там є радянські будівлі та відповідні локації, а також був доступ до Інгалінської атомної електростанції (так званої сестри Чорнобильської АЕС). Роль Прип'яті "грав" спальний район Вільнюса. У Києві вже знімали фінальні епізоди.

Нагадаємо, що КМДА хоче запустити туристичний маршрут по локаціях зйомок серіалу "Чорнобиль".

На хвилі успіху серіалу про Чорнобиль каналу HBO, до Прип'яті почали масово з'їжджатися блогери.

Щоб отримати більше лайків і спровокувати своїх підписників, зірки Instagram фотографуються топлес біля зруйнованого атомного реактора. Показують прес, знявши протирадіаційний костюм.