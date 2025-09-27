У Данії знову зафіксували польоти невідомих дронів біля військових об'єктів

Один із них виявили над головною авіабазою країни.

Міноборони Данії повідомило про нові інциденти з прольотами невідомих безпілотників поблизу стратегічно важливих військових об'єктів.

Про це інформує телерадіокомпанія DR з посиланням на заяву міністерства, зроблену у суботу.

За офіційною інформацією, дрони були помічені одразу біля кількох об'єктів, проте точну кількість апаратів і місця їхньої появи у військовому командуванні наразі не розголошують.

Для реагування на ситуацію були задіяні підрозділи Збройних сил, однак деталі цих дій не розкриваються. У Міноборони від коментарів відмовилися, переадресувавши всі питання до командування армії.

Одним з місць, де зафіксували активність дронів, стала військова авіабаза Каруп — головний авіаційний хаб Королівських ВПС Данії. За інформацією видання, безпілотники перебували як над територією самої бази, так і поза її межами.

Близько 20:00 у п’ятницю очевидці повідомили про один-два дрони в повітрі над Центральною та Західною Ютландією. Через інцидент на певний час було закрито повітряний простір для цивільної авіації, хоча практичного впливу це не мало - цивільні рейси в Карупі наразі не здійснюються.

Поліція Центральної та Західної Ютландії повідомила, що веде розслідування у співпраці з армією та закликає свідків, які бачили дрони у районі авіабази в п’ятницю ввечері, надати інформацію.

Авіабаза Каруп - найбільше військове робоче місце Данії, де працюють близько 3 500 осіб. На її території розміщені підрозділи не лише Повітряних, але й Сухопутних та Військово-морських сил. Тут базуються усі військові вертольоти країни, функціонує центр контролю повітряного простору та розташована сержантська школа ВПС.

Це вже не перший випадок фіксації підозрілих дронів поблизу данських військових об'єктів. Посилення подібної активності викликає занепокоєння як у військових, так і в правоохоронних органах.

Сьогодні також чергові дрони зафіксували над головною військово-морською базою Швеції.