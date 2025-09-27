Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Данії знову зафіксували польоти невідомих дронів біля військових об'єктів

27 вересня 2025, 14:59
У Данії знову зафіксували польоти невідомих дронів біля військових об'єктів
Фото: з вільного доступу
Один із них виявили над головною авіабазою країни.

Міноборони Данії повідомило про нові інциденти з прольотами невідомих безпілотників поблизу стратегічно важливих військових об'єктів. 

Про це інформує телерадіокомпанія  DR з посиланням на заяву міністерства, зроблену у суботу.

За офіційною інформацією, дрони були помічені одразу біля кількох об'єктів, проте точну кількість апаратів і місця їхньої появи у військовому командуванні наразі не розголошують.

Для реагування на ситуацію були задіяні підрозділи Збройних сил, однак деталі цих дій не розкриваються. У Міноборони від коментарів відмовилися, переадресувавши всі питання до командування армії.

Одним з місць, де зафіксували активність дронів, стала військова авіабаза Каруп — головний авіаційний хаб Королівських ВПС Данії. За інформацією видання, безпілотники перебували як над територією самої бази, так і поза її межами.

Близько 20:00 у п’ятницю очевидці повідомили про один-два дрони в повітрі над Центральною та Західною Ютландією. Через інцидент на певний час було закрито повітряний простір для цивільної авіації, хоча практичного впливу це не мало - цивільні рейси в Карупі наразі не здійснюються.

Поліція Центральної та Західної Ютландії повідомила, що веде розслідування у співпраці з армією та закликає свідків, які бачили дрони у районі авіабази в п’ятницю ввечері, надати інформацію.

Авіабаза Каруп - найбільше військове робоче місце Данії, де працюють близько 3 500 осіб. На її території розміщені підрозділи не лише Повітряних, але й Сухопутних та Військово-морських сил. Тут базуються усі військові вертольоти країни, функціонує центр контролю повітряного простору та розташована сержантська школа ВПС.

Це вже не перший випадок фіксації підозрілих дронів поблизу данських військових об'єктів. Посилення подібної активності викликає занепокоєння як у військових, так і в правоохоронних органах.

Сьогодні також чергові дрони зафіксували над головною військово-морською базою Швеції.

 

Даніядрони

Останні матеріали

росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Політика
росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 16:16
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Політика
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 11:44
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Політика
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 07:10
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Cуспільство
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 13:57
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Політика
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 11:59
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Політика
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 07:03
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 15:44
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Політика
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 12:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється