У Foreign Policy назвали сценарії закінчення війни
Оскільки повільне просування російських військових в Україні триває, заклики до переговорів про припинення війни стали звичним явищем, і деякі з них надходять від шанованих фахівців із зовнішньої політики. Однак, зараз не час вести переговори із путіним, упевнений американський аналітик і стратег Раджан Менон.
Про це він розповів у матеріалі для журналу Foreign Policy.
"Прихильники угоди з путіним, схоже, впевнені, що зможуть передбачити розв'язку війни: перемогу росії (скажімо, контроль над Донбасом, Херсоном і Запоріжжям) та підпорядкування України. Однак таким упевненим твердженням бракує доказової бази. Ніхто не може бути впевненим, чим закінчиться ця війна, і прогнозистам слід бути скромнішими з огляду на те, що майже всі пророцтва дотепер виявилися хибними", - зазначається в статті.
На думку Менона, заклики до мирних переговорів мають ще один недолік: прихильники угоди з путіним перелічують проблеми, з якими стикаються ЗСУ, але не згадують проблеми росії, але ж цифри її втрат більш ніж значні.
"Чи випливає з цього, що в України немає серйозних проблем і вона обов'язково переможе? Ні і ні. Однак це означає, що впевнені, лінійні прогнози про те, що росія перетворилася на потужну силу і що через це Україні незабаром слід просити миру, сумнівні", - йдеться у публікації.
Одним із головних аргументів на користь того, що зараз не час для перемовин із путіним, аналітик навів важливість ведення їх із позиції сили. При цьому він акцентував, що Україна зараз тільки почала отримувати необхідне західне озброєння.
"Серйозним недоліком аргументації прихильників переговорів є пропоновані терміни. Багато прихильників мирних переговорів хочуть, щоб вони почалися якнайшвидше... Але Сполучені Штати та їхні європейські союзники щойно почали постачати Україні озброєння на десятки мільярдів доларів і не закінчать до початку осені. Було б нерозумно поспішати з переговорами, не побачивши, яке значення матиме введення додаткового озброєння, чи зможуть російські збройні сили підтримувати нинішній темп, коли Україна матиме більше вогневої потужності", - ідеться в публікації.