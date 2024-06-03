У Foreign Policy назвали сценарії закінчення війни

Американський аналітик Раджан Менон вважає, що Україна має посилити свої переговорні позиції.

Оскільки повільне просування російських військових в Україні триває, заклики до переговорів про припинення війни стали звичним явищем, і деякі з них надходять від шанованих фахівців із зовнішньої політики. Однак, зараз не час вести переговори із путіним, упевнений американський аналітик і стратег Раджан Менон.

Про це він розповів у матеріалі для журналу Foreign Policy.

"Прихильники угоди з путіним, схоже, впевнені, що зможуть передбачити розв'язку війни: перемогу росії (скажімо, контроль над Донбасом, Херсоном і Запоріжжям) та підпорядкування України. Однак таким упевненим твердженням бракує доказової бази. Ніхто не може бути впевненим, чим закінчиться ця війна, і прогнозистам слід бути скромнішими з огляду на те, що майже всі пророцтва дотепер виявилися хибними", - зазначається в статті.

На думку Менона, заклики до мирних переговорів мають ще один недолік: прихильники угоди з путіним перелічують проблеми, з якими стикаються ЗСУ, але не згадують проблеми росії, але ж цифри її втрат більш ніж значні.

"Чи випливає з цього, що в України немає серйозних проблем і вона обов'язково переможе? Ні і ні. Однак це означає, що впевнені, лінійні прогнози про те, що росія перетворилася на потужну силу і що через це Україні незабаром слід просити миру, сумнівні", - йдеться у публікації.

Одним із головних аргументів на користь того, що зараз не час для перемовин із путіним, аналітик навів важливість ведення їх із позиції сили. При цьому він акцентував, що Україна зараз тільки почала отримувати необхідне західне озброєння.

"Серйозним недоліком аргументації прихильників переговорів є пропоновані терміни. Багато прихильників мирних переговорів хочуть, щоб вони почалися якнайшвидше... Але Сполучені Штати та їхні європейські союзники щойно почали постачати Україні озброєння на десятки мільярдів доларів і не закінчать до початку осені. Було б нерозумно поспішати з переговорами, не побачивши, яке значення матиме введення додаткового озброєння, чи зможуть російські збройні сили підтримувати нинішній темп, коли Україна матиме більше вогневої потужності", - ідеться в публікації.

Менон переконаний, що, якщо Україна, підкріплена додатковими військами і озброєнням, поверне собі більше території, і путін зрозуміє, що його армія не зможе домогтися додаткових успіхів, у Києва буде безумовно більше важелів впливу для політичного врегулювання.

Експерт припускає, що війна може закінчитися принаймні одним із трьох таких способів:

російська армія захоплює ще більше земель, Захід піддається втомі від України, а путін нав'язує Києву каральний мир: частина України стає територією рф, решта, зберігаючи незалежність, повертається на орбіту москви.

росія контролює меншу українську територію, ніж зараз, путін визнає, що його армія не може домогтися більшого і може втратити більше земель, відбудеться політичне врегулювання, і Україна в кінцевому підсумку вступить до ЄС і НАТО із застереженням, що Київ не допустить баз НАТО або постійної присутності іноземних військ на своїй території.

Війна заходить у глухий кут, з якого, на думку обох супротивників, вийти неможливо, але у путіна достатньо важелів, щоб забезпечити нейтралітет України. Київ використовує свою переговорну силу, щоб наполягати на збройному нейтралітеті, який дасть йому свободу навчати свої збройні сили в західних країнах, оснащувати свою армію західним озброєнням і, таким чином, залишатися поза сферою впливу росії.

"Хоча, безумовно, можливі й інші сценарії, вони, за винятком першого, мають спільну рису: вимагають, щоб Україна посилила свої переговорні позиції, поклавши край імпульсу росії, розгорнувши власний контрнаступ і повернувши собі більше територій. Для цього потрібен час, який зараз в України є: західне озброєння тільки почало надходити на фронт, і найближчими місяцями його обсяги зростуть. росія і Україна можуть зрештою провести переговори з політичного врегулювання. Але зараз не час їх ініціювати", - підсумував аналітик у публікації.