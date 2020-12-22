У Франції думають обмежити пересування невакцинованих під час майбутніх криз у сфері здоров’я

Уряд Франції у понеділок представив законопроєкт, який може обмежити свободу пересування невакцинованих людей під час "надзвичайного санітарного стану".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Законопроєкт вже викликав невдоволення опозиційних депутатів ще до його обговорення в парламенті.

Проєкт покликаний створити основу для майбутніх криз в галузі охорони здоров'я. Він пропонує надати прем'єр-міністру виняткові повноваження під час надзвичайної ситуації обмежувати доступ до громадського транспорту і інших громадських місць для громадян, які не можуть надати негативні результати тестів або докази вакцинації чи лікування.

Ця пропозиція викликала гарячу суперечку в країні, де майже половина населення не готова вакцинуватися від коронавірусу.

"Це дуже серйозний ризик порушення основоположних громадянських свобод", - заявив у вівторок сенатор-центрист Лоїк Ерве в заяві, в якій він також оголосив про свій намір вакцинуватися.

"Наскільки некомпетентним може бути уряд, коли він нишком... за три дні до Різдва, представляє законопроєкт з обмежувальними санітарними заходами, які наділяють його повноваженнями шантажу вакцинами?" - заявив консервативний депутат Фаб'єн Ді Філіппо.

Лідерка ультраправих Марін Ле Пен назвала цей захід "сміховинним" і "фатальним для свободи". Депутат-комуніст П'єр Дарревіль іронічно написав у Твіттері "З Різдвом!"

Вакцинація від коронавірусу не буде обов'язковою у Франції, і уряд заявляє, що ті частини законопроєкту, які стосуються вимог вакцинації, не призначені для застосування під час кризи COVID-19.

"Однак використання такої прерогативи може бути особливо необхідним перед обличчям ще більш серйозної епідемічної загрози", - йдеться в урядовому поясненні.

"Законопроєкт може застосовуватися до... будь-якої іншої серйозного санітарної події, яка може вплинути на нашу країну. Це законопроєкт, який розрахований на багато років, на десятиліття вперед", - заявив у вівторок міністр охорони здоров'я Олів'є Веран.

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