Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Франції думають обмежити пересування невакцинованих під час майбутніх криз у сфері здоров’я

"Це дуже серйозний ризик порушення основоположних громадянських свобод", - сенатор-центрист Лоїк Ерве
Уряд Франції у понеділок представив законопроєкт, який може обмежити свободу пересування невакцинованих людей під час "надзвичайного санітарного стану".
У Франції думають обмежити пересування невакцинованих під час майбутніх криз у сфері здоров’я Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Законопроєкт вже викликав невдоволення опозиційних депутатів ще до його обговорення в парламенті.

Проєкт покликаний створити основу для майбутніх криз в галузі охорони здоров'я. Він пропонує надати прем'єр-міністру виняткові повноваження під час надзвичайної ситуації обмежувати доступ до громадського транспорту і інших громадських місць для громадян, які не можуть надати негативні результати тестів або докази вакцинації чи лікування.

Ця пропозиція викликала гарячу суперечку в країні, де майже половина населення не готова вакцинуватися від коронавірусу.

"Це дуже серйозний ризик порушення основоположних громадянських свобод", - заявив у вівторок сенатор-центрист Лоїк Ерве в заяві, в якій він також оголосив про свій намір вакцинуватися.

"Наскільки некомпетентним може бути уряд, коли він нишком... за три дні до Різдва, представляє законопроєкт з обмежувальними санітарними заходами, які наділяють його повноваженнями шантажу вакцинами?" - заявив консервативний депутат Фаб'єн Ді Філіппо.

Лідерка ультраправих Марін Ле Пен назвала цей захід "сміховинним" і "фатальним для свободи". Депутат-комуніст П'єр Дарревіль іронічно написав у Твіттері "З Різдвом!"

Вакцинація від коронавірусу не буде обов'язковою у Франції, і уряд заявляє, що ті частини законопроєкту, які стосуються вимог вакцинації, не призначені для застосування під час кризи COVID-19. 

"Однак використання такої прерогативи може бути особливо необхідним перед обличчям ще більш серйозної епідемічної загрози", - йдеться в урядовому поясненні.

"Законопроєкт може застосовуватися до... будь-якої іншої серйозного санітарної події, яка може вплинути на нашу країну. Це законопроєкт, який розрахований на багато років, на десятиліття вперед", - заявив у вівторок міністр охорони здоров'я Олів'є Веран. 

Читайте також: Українські вчені візьмуть участь в розробці ізраїльської вакцини від COVID-19 - Посольство України

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 12 2020 17:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.