У Франції пройшли акції на підтримку американок після рішення Верховного суду США щодо абортів
Акцію ініціювала громадська спілка "Аборти у Європі - обирають мають жінки", до яких приєдналося чимало феміністичних організацій, профспілок і партій.
У демонстрації в Парижі взяли участь lдо півтори тисячі людей, як жінок, так і чоловіків. З собою принесли вішаки для одягу і плакати - "За безперешкодні і безкоштовні аборти від Нью-Йорка до Парижа", "Ми боролись за право на переривання вагітності і будемо боротися за його збереження", "Право на аборти рятує життя", "Геть ваші закони від мого тіла", "Дайте жінкам спокій раз і назавжди".
У спілкуванні з пресою вони розповідали, що хочуть висловити свою позицію за право вибору жінки. Деякі побоюються, що, з огляду на геополітичну вагу США, цей прецедент може надихнути радикальних противників абортів і в країнах Європи.
У Бордо на демонстрацію прийшли щонайменш 400 осіб (за оцінками поліції), організатори кажуть про тисячу; у Тулузі - кілька десятків людей.
По всій країні участь в акціях взяли близько 6500 осіб.
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