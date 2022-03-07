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У Франції пройшли акції на підтримку американок після рішення Верховного суду США щодо абортів

По всій країні участь в акціях взяли близько 6500 осіб
У кількох містах Франції в суботу 2 липня пройшли акції солідарності з жінками у США у зв’язку з рішенням Верховного суду, яке знов дало можливість на рівні штатів визначати політику щодо абортів.
У Франції пройшли акції на підтримку американок після рішення Верховного суду США щодо абортів Фото: з вільних джерел

Акцію ініціювала громадська спілка "Аборти у Європі - обирають мають жінки", до яких приєдналося чимало феміністичних організацій, профспілок і партій.  

У демонстрації  в Парижі взяли участь lдо півтори тисячі людей, як жінок, так і чоловіків. З собою принесли вішаки для одягу і плакати -  "За безперешкодні і безкоштовні аборти від Нью-Йорка до Парижа", "Ми боролись за право на переривання вагітності і будемо боротися за його збереження", "Право на аборти рятує життя", "Геть ваші закони від мого тіла", "Дайте жінкам спокій раз і назавжди".

У спілкуванні з пресою вони розповідали, що хочуть висловити свою позицію за право вибору жінки. Деякі побоюються, що, з огляду на геополітичну вагу США, цей прецедент може надихнути радикальних противників абортів і в країнах Європи. 

У Бордо на демонстрацію прийшли щонайменш 400 осіб (за оцінками поліції), організатори кажуть про тисячу; у Тулузі - кілька десятків людей. 

По всій країні участь в акціях взяли близько 6500 осіб. 

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03 07 2022 12:35
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