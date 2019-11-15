У Кабміні назвали помилкою відмову від централізованого теплопостачання

Міністр розвитку громад і територій Альона Бабак вважає, що відмова від централізованого теплопостачання населенням є помилкою.

"Думаю, люди просто ухвалюють ситуативні рішення. Їм набридло чекати, коли послуги теплопостачання стануть якіснішими. Вони вже платять за високими тарифами, а очікуваної якості немає. Передусім людина думає, що, відключившись від централізованої системи, матиме тепло і розумітиме, за що платить", - сказала Бабак в інтерв'ю "Українським новинам", передає LB.ua.

За її словами, рішення про відключення від централізованої послуги зрозуміле, але стратегічно хибне.

"Якщо люди переходять на індивідуальні газові котли, то вони повністю стають залежними від газу. У централізованій системі можна диверсифікувати джерела отримання енергії. Теплоносій йде по одній трубі. Не важливо, яким чином він був отриманий. Коли люди переходять на газ, то вони ставлять котли і залежать тільки від газу", - сказала вона.

Крім того, додала Бабак, підвищується рівень забруднення будинків, оскільки через газові котли "фактично всі чадіють".

"Щодо переведення на електричні котли... Ми розуміємо, що формування ціни на електроенергію залежить від ціни на ринку і може коливатися. Зовсім не факт, що опалення від електрокотла буде економнішим і вигіднішим, ніж опалення від газового котла або котельні централізованого теплопостачання", - сказала міністр.

"Ми живемо в умовах хибних економічних, технічних сигналів для людей, які ухвалюють рішення від'єднуватися від централізованого теплопостачання ситуативно. Треба, щоб місцева влада пояснювали ці питання, дивилася, де можна відмовитися від централізованого опалення, а де це робити не варто. Це робота органів місцевого самоврядування. Вони повинні поставити розробку схем оптимізації теплопостачання в пріоритет. Але мери не роблять цього. Вони живуть від опалювального сезону до опалювального сезону. Це системна проблема. Ми зараз розроблятимемо стратегію розвитку систем теплопостачання в Україні", - підсумувала Бабак.

Нагадаємо, що імпорт електроенергії з РФ повинен бути обмежений, виходячи з захисту свого енергоринку, збереження робочих місць, забезпечення енергобезпеки. Таку думку висловив народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, коментуючи дані "Укренерго" про значні імпортні перетоки електроенергії з Росії.