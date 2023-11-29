У Кельні затримали двох неповнолітніх, які планували теракт, один із них – росіянин – Bild

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини отримало інформацію про одного користувача Telegram, який у відео закликав до "священної війни проти Заходу" та анонсував теракт на п’ятницю, 1 грудня.

Німецька поліція затримала двох підлітків 15 та 16 років, які планували теракт. Одним з них виявився росіянин.

Про це повідомляє Bild.

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини отримало інформацію про користувача Telegram, який міг підтримувати терористичну організацію "Ісламська держава". Він оприлюднив у соцмережі відео, на якому закликав до священної війни проти Заходу та анонсував теракт.

Як з'ясувало Bild, підозрюваним є 15-річний Едріс Д. Він мешкає в німецькому місті Буршайд і має родичів з Афганістану.

Журналісти уточнюють, що, за даними слідства, 15-річний підліток має тісний контакт з 16-річним громадянином росії Расулом М., який мешкає у місті Вітшток. Він є прихильником "Ісламської держави" та відомий поліції за поширення терористичної пропаганди.

У Bild повідомляють, що Расул М. хотів приїхати до свого товариша 1 грудня, щоб організувати в Кельні теракт з використанням саморобних запальних пристроїв або невеликої вантажівки.