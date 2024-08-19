У Конгресі США вважають, що Іран може до кінця року оголосити себе ядерною державою

За словами голови комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США, це призведе до серйозної ескалації.

До кінця року Іран може оголосити себе ядерною державою.

Про це в ефірі CBS News заявив голова комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США, республіканець Майк Тернер.

За його словами, Іран може заявити, що йде на такий крок через нібито політику адміністрації чинного президента США Джо Байдена, і це може стати причиною для серйозної ескалації, яку Штати намагалися уникати протягом багатьох років.

"Те, що ми бачимо за цієї адміністрації, – це те, що Іран може оголосити себе ядерною державою до кінця року, оскільки з'явилися повідомлення в новинах про те, що така можливість є", – сказав Тернер.

Водночас він зазначив, що колишній президент США й кандидат на цю посаду від республіканців Дональд Трамп є "антиіранським" політиком, який проводив кампанію максимального тиску на Іран як в економічному, так і у військовому плані.

І навіть попри це, як заявив Тернер, Іран не наважився б оголосити себе ядерною державою, оскільки "гнучкість і свобода, які були за адміністрації Байдена, дали їм можливість вплинути на вибори у США", а також "продовжити розроблення своєї ядерної зброї і програми зі збагачення урану"