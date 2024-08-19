Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Конгресі США вважають, що Іран може до кінця року оголосити себе ядерною державою

19 серпня 2024, 20:53
У Конгресі США вважають, що Іран може до кінця року оголосити себе ядерною державою
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
За словами голови комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США, це призведе до серйозної ескалації.
До кінця року Іран може оголосити себе ядерною державою.
 
Про це в ефірі CBS News заявив голова комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США, республіканець Майк Тернер.
 
За його словами, Іран може заявити, що йде на такий крок через нібито політику адміністрації чинного президента США Джо Байдена, і це може стати причиною для серйозної ескалації, яку Штати намагалися уникати протягом багатьох років.
 
"Те, що ми бачимо за цієї адміністрації, – це те, що Іран може оголосити себе ядерною державою до кінця року, оскільки з'явилися повідомлення в новинах про те, що така можливість є", – сказав Тернер.
 
Водночас він зазначив, що колишній президент США й кандидат на цю посаду від республіканців Дональд Трамп є "антиіранським" політиком, який проводив кампанію максимального тиску на Іран як в економічному, так і у військовому плані.
 
І навіть попри це, як заявив Тернер, Іран не наважився б оголосити себе ядерною державою, оскільки "гнучкість і свобода, які були за адміністрації Байдена, дали їм можливість вплинути на вибори у США", а також "продовжити розроблення своєї ядерної зброї і програми зі збагачення урану"
ІранКонгрес СШАвійна в Україніядерна загрозаросія окупанти

Останні матеріали

Підсумки тижня. ЗСУ за 11 днів зайняли стільки території росії, скільки росія спромоглася захопити з початку 2024 року – Філліпс О'Брайен
Політика
Підсумки тижня. ЗСУ за 11 днів зайняли стільки території росії, скільки росія спромоглася захопити з початку 2024 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 серпня 2024, 16:17
Україна рухається вперед. Як Захід може допомогти – Курт Волкер
Політика
Україна рухається вперед. Як Захід може допомогти – Курт Волкер
Переклад iPress – 19 серпня 2024, 11:09
Політика
"Відступаючі" українські сили захопили нові населені пункти і райони Курської області. Війна – це пекло – Том Купер
Переклад iPress – 19 серпня 2024, 00:22
росіяни прагнуть продемонструвати, що Курська операція не впливає на Донбаський наступ. Але ЗСУ відходять, щоб зайняти кращі позиції – Том Купер
Політика
росіяни прагнуть продемонструвати, що Курська операція не впливає на Донбаський наступ. Але ЗСУ відходять, щоб зайняти кращі позиції – Том Купер
Переклад iPress – 16 серпня 2024, 14:31
Історія твориться кров'ю. ЗСУ тримають обриси майбутнього в своїх руках – Ендрю Таннер
Політика
Історія твориться кров'ю. ЗСУ тримають обриси майбутнього в своїх руках – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 серпня 2024, 11:32
Політичні та оперативні цілі України в операції в Курській області. Що думають Дара Масіко, Марк Гертлінг, Томас Тайнер та інші
Політика
Політичні та оперативні цілі України в операції в Курській області. Що думають Дара Масіко, Марк Гертлінг, Томас Тайнер та інші
Переклад iPress – 16 серпня 2024, 08:03
Битва маневрів. Як російські пропагандони
Політика
Битва маневрів. Як російські пропагандони "виграли" Курську битву – Том Купер
Переклад iPress – 15 серпня 2024, 16:14
Україна має перемогти. Як боротьба України вирішує глобальні проблеми – Андреас Умланд
Політика
Україна має перемогти. Як боротьба України вирішує глобальні проблеми – Андреас Умланд
Переклад iPress – 15 серпня 2024, 08:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється