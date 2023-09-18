У кремлі заявляють, що не мають інформації про те, чи хворий лідер Чечні Кадиров
російський уряд не володіє інформацією про стан здоров'я лідера Чечні Рамзана Кадирова, стан здоров'я якого останніми днями є предметом спекуляцій.
Про це заявив речник кремля Дмитро Пєсков, передає CNN.
"Ми не маємо якоїсь інформації щодо цього. У будь-якому випадку адміністрація президента навряд чи може давати довідки про стан здоров'я. Тому тут нам нема чого сказати", – заявив він у відповідь на прохання прокоментувати інформацію, що з'явилася в соцмережах, про нібито важкий стан Кадирова.
У відповідь на уточнююче питання, чи був Кадиров минулої неділі в москві і чи зустрічався з путіним, Пєсков сказав: "Також мені нічого сказати. Жодних зустрічей з путіним не було".
Останнім часом у Telegram-каналах з'являлася інформація про важку хворобу Кадирова. Писали, що він впав у кому і навіть помер.
17 вересня, ймовірно, для того, щоб спростувати ці повідомлення, у Telegram-каналі Кадирова з'явилося відео його прогулянки в парку.Однак, де і коли був зроблений цей запис, невідомо.