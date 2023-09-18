У кремлі заявляють, що не мають інформації про те, чи хворий лідер Чечні Кадиров

Адміністрація президента рф навряд чи може давати довідки про стан здоров'я Рамзана Кадирова, зазначив Пєсков.

російський уряд не володіє інформацією про стан здоров'я лідера Чечні Рамзана Кадирова, стан здоров'я якого останніми днями є предметом спекуляцій.

Про це заявив речник кремля Дмитро Пєсков, передає CNN.

"Ми не маємо якоїсь інформації щодо цього. У будь-якому випадку адміністрація президента навряд чи може давати довідки про стан здоров'я. Тому тут нам нема чого сказати", – заявив він у відповідь на прохання прокоментувати інформацію, що з'явилася в соцмережах, про нібито важкий стан Кадирова.

У відповідь на уточнююче питання, чи був Кадиров минулої неділі в москві і чи зустрічався з путіним, Пєсков сказав: "Також мені нічого сказати. Жодних зустрічей з путіним не було".

Останнім часом у Telegram-каналах з'являлася інформація про важку хворобу Кадирова. Писали, що він впав у кому і навіть помер.

17 вересня, ймовірно, для того, щоб спростувати ці повідомлення, у Telegram-каналі Кадирова з'явилося відео його прогулянки в парку.Однак, де і коли був зроблений цей запис, невідомо.