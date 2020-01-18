У Києві розповіли про місця для купання на Водохреще і нагадали про правила безпеки

Про це повідомила пресслужба Київської міської держадміністрації, повідомляє "Громадське".

Зазначено, що усі охочі зможуть скупатися 19 січня біля Свято-Покровського храму Української православної церкви на Оболоні о 12:00 і на Гідропарку біля каплиці на честь Хрещення Господнього православної церкви України о 14:00.

Повний список облаштованих локацій доступний за посиланням.

Аби купання було безпечним і не нашкодило здоров’ю, фахівці рятувальної служби радять дотримуватися таких правил:

готуватися до купання заздалегідь і не йти у крижану воду без попереднього виваженого і тривалого процесу загартування;

занурюватися у крижану воду можна виключно з дозволу лікаря, і з урахуванням індивідуальних особливостей організму, коли немає ризику раптового прояву/загострення хвороб;

і до, і після занурення треба відмовитися від вживання алкоголю: він лише створює оманливий ефект зігрівання, а насправді – прискорює охолодження організму і збільшує ризик раптового загострення серцево-судинних захворювань;

локацію для купання треба обирати спеціально облаштовану, де чергують рятувальники та медики;

у воду треба заходити без різких рухів, повільно та поступово, прислухаючись до організму та самопочуття, але впевнено і свідомо;

виходити на берег також слід без поспіху й обережно;

після купання краще одягтися у теплий вільний одяг, оскільки одяг, який обтягує, призводить до прискорення охолодження.