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CУСПІЛЬСТВО

У Києві віряни прийшли з нагоди Різдва на Літургію у Михайлівському соборі ПЦУ

25 грудня 2022, 14:05
У Києві віряни прийшли з нагоди Різдва на Літургію у Михайлівському соборі ПЦУ
Фото: ua.igotoworld.com
Парафіяни розповіли, що хоч це й не офіційна різдвяна літургія, вони прийшли до храму помолитися за мир в Україні і відзначити Різдво

Сьогодні, 25 грудня, частина українців святкує Різдво. У Михайлівському соборі в Києві відбулася Божественна Літургія Православної Церкви України. Службу відвідали близько 200 людей, передає Суспільне. 

Парафіяни, з якими поспілкувався кореспондент Суспільного, розповіли, що хоч це й не офіційна різдвяна літургія, вони прийшли до храму помолитися за мир в Україні і відзначити Різдво.

Віряни розповіли журналістам, що підтримують ініціативу відзначати Різдво 25 грудня.

ПЦУ матиме різдвяні літургії 6-7-8 січня, бо офіційно не перейшла на святкування 25-го грудня.


війнаРіздвоУкраїнаПЦУ

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