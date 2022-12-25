У Києві віряни прийшли з нагоди Різдва на Літургію у Михайлівському соборі ПЦУ
Сьогодні, 25 грудня, частина українців святкує Різдво. У Михайлівському соборі в Києві відбулася Божественна Літургія Православної Церкви України. Службу відвідали близько 200 людей, передає Суспільне.
Парафіяни, з якими поспілкувався кореспондент Суспільного, розповіли, що хоч це й не офіційна різдвяна літургія, вони прийшли до храму помолитися за мир в Україні і відзначити Різдво.
Віряни розповіли журналістам, що підтримують ініціативу відзначати Різдво 25 грудня.
ПЦУ матиме різдвяні літургії 6-7-8 січня, бо офіційно не перейшла на святкування 25-го грудня.