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У київському супермаркеті чоловік напав на дитину і став її душити

У момент нападу чоловік був сильно п'яний
В одному з київських супермаркетів на проспекті Тичини (Березняки) чоловік напав на 9-річну дитину й намагався її душити.
У київському супермаркеті чоловік напав на дитину і став її душити Фото: з відкритих джерел

Відео події потрапило в мережу в п'ятницю, 24 травня, а в суботу Національна поліція повідомила подробиці того, що сталося.

Інцидент стався 21 травня в черзі на касі.

Мама, яка стояла поряд з дитиною, швидко її відбила, після чого чоловіка затримали охоронці магазину та передали поліції. Нападником виявився місцевий 42-річний мешканець, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

У момент нападу він був сильно п'яний (3,09 проміле).

На нього завели справу за ч.1 ст.296 Кримінального кодексу (хуліганство), після чого суд відпустив його під особисте зобов'язання.

Нагадаємо, що у Кропивницькому патрульні затримали чоловіка, який, ймовірно вчинив насилля над дитиною, а потім відмовив їй у фаховій медичній допомозі.

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25 05 2019 18:58
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