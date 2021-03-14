У Лондоні вшанували пам’ять 33-річної Сари Еверард, яку вбив поліцейський

У парку Клапем-Комон на півдні Лондона в суботу, 13 березня, відбулася несанкціонована акція вшанування пам’яті 33-річної британки Сари Еверард, яка переросла в сутички з поліцією.

Організатори заходу перед тим не змогли через суд скасувати заборону на його проведення через коронавірусні обмеження, повідомляє "Громадське".

В останні дні справа Сари Еверард, яка загадково зникла на початку березня, є однією з головних тем у британських ЗМІ. BBC спробувало розібратися, чому вбивство дівчини набуло такого резонансу в суспільстві.

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3 березня 33-річна Сара Еверард йшла від одного району на півдні Лондона (Клепам) до іншого (Брикстон). Шлях маркетологині пролягав широкими, добре освітленими й людними вулицями. Але дівчина так і не дісталася додому.

Через кілька днів її рідні, знайомі та друзі почали розвішувати в районі листівки з проханням: "Будь ласка, допоможіть знайти нашу любу подругу Сару Еверард" - і описом зовнішності й одягу, в якому та була у вечір, коли зникла.

До пошуків ще 5 березня підключилася місцева поліція. Через кілька днів вона публікує відео з камер спостереження - останні кадри із Сарою записані о 21:30 у вечір її зникнення.

Ще через кілька днів правоохоронці арештовують двох людей (чоловіка й жінку) за підозрою у викраденні дівчини. Того ж дня повідомляють про знайдене в графстві Кент (година їзди від Лондона) тіло. 12 березня експертиза підтверджує: це Сара.