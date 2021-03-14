У Лондоні вшанували пам’ять 33-річної Сари Еверард, яку вбив поліцейський
Організатори заходу перед тим не змогли через суд скасувати заборону на його проведення через коронавірусні обмеження, повідомляє "Громадське".
В останні дні справа Сари Еверард, яка загадково зникла на початку березня, є однією з головних тем у британських ЗМІ. BBC спробувало розібратися, чому вбивство дівчини набуло такого резонансу в суспільстві.
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3 березня 33-річна Сара Еверард йшла від одного району на півдні Лондона (Клепам) до іншого (Брикстон). Шлях маркетологині пролягав широкими, добре освітленими й людними вулицями. Але дівчина так і не дісталася додому.
Через кілька днів її рідні, знайомі та друзі почали розвішувати в районі листівки з проханням: "Будь ласка, допоможіть знайти нашу любу подругу Сару Еверард" - і описом зовнішності й одягу, в якому та була у вечір, коли зникла.
До пошуків ще 5 березня підключилася місцева поліція. Через кілька днів вона публікує відео з камер спостереження - останні кадри із Сарою записані о 21:30 у вечір її зникнення.
Ще через кілька днів правоохоронці арештовують двох людей (чоловіка й жінку) за підозрою у викраденні дівчини. Того ж дня повідомляють про знайдене в графстві Кент (година їзди від Лондона) тіло. 12 березня експертиза підтверджує: це Сара.
Сара Еверард
Фото: Lambeth Police | Central South BCU / Twitter
"Сара була світлою і прекрасною - чудовою донькою і сестрою. Добра, чуйна, турботлива й відповідальна. Завжди думала передусім про інших і мала неймовірне почуття гумору", - згадували про неї близькі.
Історія Сари Еверард стала поштовхом для жінок і дівчат у Великій Британії публічно розповісти про своє відчуття незахищеності на вулицях, випадки сексуальних домагань і натяків. Один із твітів, у якому жінок питали, чи вони хоч раз прикидалися, що говорять по телефону, змінювали шлях чи навіть просто тікали, відчуваючи загрозу з боку чоловіків, уподобали понад 120 тисяч разів.
"Ми обмежуємо себе в усьому - в їжі, в алкоголі. Ми їдемо на таксі навіть тоді, коли, певно, не можемо собі це дозволити. Ми тримаємо ключі затиснуті між пальцями. Ми не вдягаємо навушники на пробіжці. Ми тримаємося добре освітлених місць. Це виснажує", - ділиться своїми переживаннями британка Гелена Вадіа.
Очільниця столичної поліції Кресіда Дік визнає: після вбивства Сари Еверард - а особливо коли з’ясувалося, що до нього причетний поліцейський, - жінки "будуть стривожені й, цілком імовірно, відчуватимуть страх".
Фото: Nate Neelson / Unsplash
13 березня підозрюваний у викраденні Сари Еверард - 46-річний поліцейський Вейн Казенс - уперше з’явився в залі суду. Він служив у лавах поліції з 2018 року, зокрема охороняв будівлі парламенту й посольств у Лондоні.
Перше засідання було підготовчим: на ньому зачитали звинувачення проти Казенса - сам він говорив лише раз, представившись перед судом. На лобі в нього журналісти помітили шрам - у поліції кажуть, що чоловік зазнав травм під час перебування в опрічній камері.
Історія Сари Еверард привернула увагу й топових британських політиків і урядовців. Міністерка внутрішніх справ Пріті Пател заявила, що використає свої повноваження "для захисту жінок і дівчат". Лідер опозиційної Лейбористської партії Кір Стармер вважає вбивство 33-річної дівчини "поворотним моментом". Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що правоохоронці повинні якнайшвидше встановити істину у справі.
А членкиня британського парламенту Джес Філіпс 8 березня зачитала імена 118 загиблих за цей рік жінок і дівчат, до вбивства яких причетні чоловіки.
Тепер одним із цих імен у переліку стала й Сара Еверард.
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