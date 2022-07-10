У Львові за підпал трави суд зобов'язав чоловіка заплатити 134 тисячі грн пожежникам

Залізничний районний суд Львова зобов'язав чоловіка, який підпалив траву і спричинив пожежі, виплатити пожежній частині понад 134 тисячі гривень.

Про це йдеться в реєстрі судових рішень.

Так, підпал сухої трави стався у березні у селі Мацошин Жовківської територіальної громади. Це сталося у вітряну погоду та менш ніж за 15 метрів від житлових та господарських будинків.

Поширення вогню могло спричини пошкодження майна та шкоду для тварин, але пожежники її ліквідували. Загалом пожежа встигла поширитися на площу у 400 квадратних метрів. Палію трави виписали штраф у 1 700 гривень, який він одразу ж сплатив. Також рятувальники попросили суд стягнути зі зловмисника понад 135 тисяч завданої шкоди, які пожежники витратили на гасіння пожежі. Зрештою суд зобов'язав його сплатити 134 650 гривень.

А навіщо взагалі палять сухі рослини?

Існує думка, що в такий спосіб попіл від згорілих рослин удобрює землю для нових і сприяє підвищенню родючості. Але експертка з питань промислового забруднення з громадської організації "Екодія" Марина Ратушна запевняє, що це хибне уявлення, яке не має нічого спільного з реальністю: "Це має зовсім протилежний вплив".

Листя і траву замість спалювання можна компостувати. Експерти радять зробити на приватній території компостну яму чи купу, звідти згодом отримувати перегній та використовувати його в господарстві. Детальніше про те, які існують міфи про спалювання листя, читайте у нашому матеріалі.

Яка відповідальність за паління трави?

У травні 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який збільшує штрафи за паління трави. Відтоді за самовільне випалювання рослинності або її залишків можуть оштрафувати на суму до 5100 гривень, а за забруднення повітря загрожує штраф від 30 600 до 61 200 гривень чи обмеження волі до трьох років.

За знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу доведеться заплатити від 91 800 до 153 000 гривень або навіть отримати обмеження волі від 2 до 5 років.