У Литві за звинуваченням у шахрайстві судитимуть екскомандувача армії

Колишній командувач армії Литви Вальдемарас Рупшис постане перед судом за звинуваченням у шахрайстві.

Перше слухання у Вільнюському окружному суді відбудеться 22 вересня. Окружна прокуратура передала справу до суду наприкінці травня. Тоді прокуратура заявляла, що справа пов'язана з можливим незаконним наданням медичних послуг.

Рупшису висунуто звинувачення у зловживанні службовим становищем, підробці документів та шахрайстві. Іншому обвинуваченому - колишньому медику військово-медичної служби, – у зловживанні службовим становищем, підробці документів та пособництві шахрайству.

За даними слідства, Рупшис, обіймаючи посаду командувача армії, встановив собі зубні імплантати вартістю близько 4 тисячі євро, які були оплачені за рахунок армії. Він тоді пояснював, що 2022 року під час відвідування військовослужбовців зазнав одонтологічної травми; подія була визнана пов'язаною з виконанням службових обов'язків, відповідно, лікування оплачено за рахунок коштів системи національної оборони.