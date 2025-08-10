Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Литві за звинуваченням у шахрайстві судитимуть екскомандувача армії

10 серпня 2025, 18:53
У Литві за звинуваченням у шахрайстві судитимуть екскомандувача армії
За даними слідства, Вальдемарас Рупшис встановив собі зубні імплантати вартістю близько 4 тисячі євро, які були оплачені за рахунок армії
Колишній командувач армії Литви Вальдемарас Рупшис постане перед судом за звинуваченням у шахрайстві.
 
Про це повідомляє LRT. 
 
Перше слухання у Вільнюському окружному суді відбудеться 22 вересня. Окружна прокуратура передала справу до суду наприкінці травня. Тоді прокуратура заявляла, що справа пов'язана з можливим незаконним наданням медичних послуг.
 
Рупшису висунуто звинувачення у зловживанні службовим становищем, підробці документів та шахрайстві. Іншому обвинуваченому - колишньому медику військово-медичної служби, – у зловживанні службовим становищем, підробці документів та пособництві шахрайству.
 
За даними слідства, Рупшис, обіймаючи посаду командувача армії, встановив собі зубні імплантати вартістю близько 4 тисячі євро, які були оплачені за рахунок армії. Він тоді пояснював, що 2022 року під час відвідування військовослужбовців зазнав одонтологічної травми; подія була визнана пов'язаною з виконанням службових обов'язків, відповідно, лікування оплачено за рахунок коштів системи національної оборони.

 

