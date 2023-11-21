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ПОЛІТИКА

У Міноборони Британії відзначають, що рф накопичила значні запаси ракет напередодні зими

21 листопада 2023, 12:34
У Міноборони Британії відзначають, що рф накопичила значні запаси ракет напередодні зими
Фото: aa.com.tr
Атаки дронів вказують на розвідку базування ППО ЗСУ.

росія з високою ймовірністю запустить накопичені ракети по Україні, якщо повторить минулорічну спробу знищити критично важливу інфраструктуру України.

Про це зазначає Міністерство оборони Великої Британії.

Аналітики вказують, що з 18 по 19 листопада 2023 року росія запустила насамперед в напрямку Києва близько 50 безпілотних літальних апаратів Shahed іранської розробки. Вони прямували хвилями по двох осях - з Курська на схід і з Краснодара на південний схід.

"Однією з цілей росії, ймовірно, було послаблення системи протиповітряної оборони України, щоб сформувати поле бою напередодні будь-якої скоординованої зимової кампанії ударів по енергетичній інфраструктурі України", - вказують у британській розвідці.

Аналітики нагадують, що росія вже майже два місяці утримується від запуску своїх основних крилатих ракет повітряного базування, що, ймовірно, дозволило їй накопичити значний запас цієї зброї. Їх вона застосує під час спроби знищити критично важливу національну інфраструктуру України.

Нагадаємо, і Україна, і Захід очікують, що найближчим часом, а саме з настанням холодів, росія розпочне нову хвилю ракетного терору.

атакаенергетикарф тероризм

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