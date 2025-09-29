Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

У Молдові на парламентських виборах лідирує партія Санду

29 вересня 2025, 08:02
Фото: з вільних джерел
Водночас день голосування супроводжувався спробами зриву виборчого процесу.

У Молдові 28 вересня відбулися парламентські вибори, під час яких Центральна виборча комісія вже підрахувала понад 90% бюлетенів.

За даними ЦВК, після обробки 91% голосів лідирує партія президента Майї Санду.

Правляча партія "Дія і солідарність" (PAS) отримує 46,46% голосів виборців. Друге місце посідає проросійський "Патріотичний блок" із результатом 26,74%. Інші політичні сили, такі як "Альтернатива", PPDA та "Наша партія", набирають від 5,6% до 8,6%. Решта партій не долають навіть 1%.

Водночас день голосування супроводжувався спробами зриву виборчого процесу. Міністерство закордонних справ Молдови повідомило про серію анонімних повідомлень щодо нібито мінування закордонних виборчих дільниць у Брюсселі, Римі, Генуї, Бухаресті, Ешвіллі та Аліканте. У відомстві заявили, що ці інциденти є частиною російських спроб втрутитися у вибори.

"Державні інституції були готові до такого розвитку подій. Ми запровадили чіткі процедури та взаємодіємо з партнерами з інших держав, щоб виборчий процес не постраждав. Закликаємо громадян дослухатися до офіційної інформації та продовжувати чесне голосування", — йдеться у заяві МЗС.

Крім того, поліція Молдови затримала трьох осіб, підозрюваних у підготовці заворушень після виборів. За даними правоохоронців, вони є співробітниками структур на лівому березі Дністра та координаторами груп, які мали створити хаос і провокувати паніку. У затриманих вилучили піротехнічні й легкозаймисті матеріали, призначені для провокацій.

Попри тиск і дестабілізаційні дії, влада Молдови заявляє, що виборчий процес перебуває під контролем, а спостережні камери на дільницях забезпечують прозорість і збереження бюлетенів.

МолдовавибориМая Санду

