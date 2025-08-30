У МВС Польщі заявили, що працюють над врегулюванням статусу українців
30 серпня 2025, 11:57
фото Vasyl Bodnar
Посол запевнив, що навіть у разі відсутності нового закону буде ухвалено перехідні рішення, які дозволять уникнути правового вакууму
У Міністерстві внутрішніх справ Польщі запевняють, що польська сторона вже працює над новим законопроєктом, який повинен урегулювати правовий статус українців.
Про це повідомляє PAP.
У відомстві розповіли, що 29 серпня за ініціативи української сторони заступник міністра внутрішніх справ Мацей Дущик зустрівся з послом України Василем Боднаром.
Речниця МВС стверджує, що Дущик представив українській стороні графік роботи над документом, який повинен урегулювати правовий статус громадян України у Польщі.
Боднар розповів, що польська сторона запевнила його у тому, що права українських громадян на проживання, працю, освіту, соціальну допомогу та медичне обслуговування будуть гарантовані й після 1 жовтня 2025 року. За його словами, уточнень потребуватимуть лише "окремі практичні питання".
Посол додав, що навіть якщо новий закон не ухвалять, Польща запровадить "перехідні рішення, які дозволять уникнути правового вакууму".