У МВС Польщі заявили, що працюють над врегулюванням статусу українців

Посол запевнив, що навіть у разі відсутності нового закону буде ухвалено перехідні рішення, які дозволять уникнути правового вакууму

У Міністерстві внутрішніх справ Польщі запевняють, що польська сторона вже працює над новим законопроєктом, який повинен урегулювати правовий статус українців.

У відомстві розповіли, що 29 серпня за ініціативи української сторони заступник міністра внутрішніх справ Мацей Дущик зустрівся з послом України Василем Боднаром.

Речниця МВС стверджує, що Дущик представив українській стороні графік роботи над документом, який повинен урегулювати правовий статус громадян України у Польщі.