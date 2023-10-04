У МЗС Естонії натякнули на початок офіційних переговорів щодо вступу України до ЄС

Переговори можуть розпочатися у грудні.

Офіційні переговори ЄС з Україною про її майбутній вступ можуть розпочатися вже у грудні. Цей процес триває, тому наша держава може вступити до альянсу до 2030 року.



Про це пише видання Politico з посиланням на трьох дипломатів, обізнаних з планами лідерів ЄС.

А міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна підтвердив початок офіційного переговорного процесу наприкінці 2023 року в інтерв'ю Суспільному.

"Велике питання — це те, що ми маємо почати переговорний процес, офіційний переговорний процес з Україною щодо вступу до Європейського Союзу наприкінці цього року. Це дуже конкретний, дуже точний процес, який триває" - наголосив Маргус Тсахкна.

Раніш лава Європейської Ради Шарль Мішель в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel заявив, що Україна може стати членом ЄС до 2030 року. Це станеться, "якщо обидві сторони виконають домашні завдання", додав він.

"Україна та інші кандидати на вступ повинні реалізувати реформи, побороти корупцію і виконати правові передумови" - зауважив Шарль Мішель, глава Європейської Ради

Євросоюз має чітко розуміти, чого країни-учасниці хочуть домогтися разом і на що вони хочуть витрачати гроші, а також прискорити процеси ухвалення рішень.

"Заможна і безпечна Україна — у власних інтересах ЄС. З часу її опору росії стало видно: місце України — в ЄС, і при цьому — незабаром, а не коли-небудь. У такий спосіб ЄС показав би, що він дієздатний із погляду геополітики" - наголосив Шарль Мішель.