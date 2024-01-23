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У НАТО підписали контракт на постачання 200 тисяч 155-мм артснарядів, частина з них - для України

23 січня 2024, 12:57
У НАТО підписали контракт на постачання 200 тисяч 155-мм артснарядів, частина з них - для України
Терміни виконання контракту – 24-36 місяців.

Агенство НАТО з підтримки та закупівель підписало контракт на 1,2 мільярда доларів США на купівлю 220 тисяч 155-міліметрових артилерійських боєприпасів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Виробництво боєприпасів є абсолютною необхідністю, щоб ми могли продовжувати надавати підтримку Україні, тому що досі ми користувалися нашими запасами", – сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, оголошуючи про підписання контракту.

На запитання, коли ці боєприпаси можуть потрапити до України, генеральна менеджерка Агентства НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) Стейсі Каммінгс повідомила, що терміни виконання контракту – 24-36 місяців.

Водночас, варто врахувати, що це замовлення стосується саме поповнення запасів боєприпасів країн-членів НАТО, адже Альянс не постачає летальну зброю країнам, що не входять до блоку. Країни-члени блоку надають зброю та боєприпаси Україні на двосторонній основі, тож вони мають право використовувати закуплену через НАТО зброю та амуніцію на користь України.

Наразі Агентство із закупівель НАТО робить низку великих замовлень, щоб допомогти країнам-членам посилити свою оборону та надалі підтримувати Україну.

На запитання, чи очікує генсек, що ці боєприпаси можуть бути використані в країнах ЄС у протистоянні росії і чи вірить він, що російські танки можуть зайти до якоїсь столиці ЄС, Столтенберг відповів, що не бачить прямої  загрози для будь-якої країни-члена НАТО.

НАТОокупантивійна в Україніросія окупанти

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