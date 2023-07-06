У НАТО розповіли про хід переговорів щодо гарантій безпеки до вступу України
Заступник генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Мірча Джоане розповів про те, що в НАТО тривають переговори щодо формулювання гарантій безпеки для України до набуття нею членства.
Про це він сказав в інтерв'ю Digi24.
"Ми працюватимемо над пакетом допомоги Україні, і так, ми ведемо багатосторонні переговори щодо формулювання гарантій безпеки, які забезпечать узгодженість і передбачуваність до моменту набуття нею членства в НАТО", – зазначив Джоане.
За його словами, Україна чудово продемонструвала, як героїчно воює та добре використовує західну техніку, радикально відійшовши від пострадянських доктрин ведення війни.
"Дискусії відбуваються. Зрозуміло, що президент Зеленський і Україна хочуть мати чіткий графік інтеграції. І коли умови будуть виконані, Україна має всі шанси з часом стати членом НАТО", – резюмував Джоане.
Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі разом зі своїм польським колегою Збігнєвом Рау підтримали прискорений вступ України в НАТО.