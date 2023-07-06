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У НАТО розповіли про хід переговорів щодо гарантій безпеки до вступу України

06 липня 2023, 13:51
У НАТО розповіли про хід переговорів щодо гарантій безпеки до вступу України
Джерело: ua.news
На переконання заступника генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Мірча Джоане сьогодні Україна "набагато тісніше пов'язана з нашим Альянсом і західним світом".

Заступник генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Мірча Джоане розповів про те, що в НАТО тривають переговори щодо формулювання гарантій безпеки для України до набуття нею членства.

Про це він сказав в інтерв'ю Digi24.

"Ми працюватимемо над пакетом допомоги Україні, і так, ми ведемо багатосторонні переговори щодо формулювання гарантій безпеки, які забезпечать узгодженість і передбачуваність до моменту набуття нею членства в НАТО", – зазначив Джоане.

За його словами, Україна чудово продемонструвала, як героїчно воює та добре використовує західну техніку, радикально відійшовши від пострадянських доктрин ведення війни.

Він також вказав на те, що сьогодні Україна "набагато тісніше пов'язана з нашим Альянсом і західним світом". Посадовець додав, що у Вільнюсі лідери НАТО "вийдуть на наступний рівень політичних відносин".
 

"Дискусії відбуваються. Зрозуміло, що президент Зеленський і Україна хочуть мати чіткий графік інтеграції. І коли умови будуть виконані, Україна має всі шанси з часом стати членом НАТО", – резюмував Джоане.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі разом зі своїм польським колегою Збігнєвом Рау підтримали прискорений вступ України в НАТО.

НАТОвійна в Україніросія окупантигарантії безпеки

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