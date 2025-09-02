Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У НАТО відреагували на інцидент з літаком Урсули фон дер Ляєн

02 вересня 2025, 17:05
У НАТО відреагували на інцидент з літаком Урсули фон дер Ляєн
Фото: з вільного доступу
Альянс розцінює такі дії "дуже серйозно"
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив у Люксембурзі, що Альянс серйозно ставиться до інциденту з глушінням GPS під час польоту президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн і вже посилює реакцію.
 
Про це повідомляє The Guardian.
 
Таким чином, Рютте на пресконференції в Люксембурзі прокоментував підозру у російському глушінні GPS, яке вплинуло на літак, що перевозив голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн.
 
За його словами, Альянс розцінює такі дії "дуже серйозно" і вже "посилює реакцію у питаннях гібридних та кібератак".
 
Він нагадав про низку нещодавніх інцидентів у Європі.
 
"Блокування комерційних літаків із потенційно катастрофічними наслідками, замах на вбивство великого промисловця в одній із країн НАТО, атака на національну службу охорони здоров’я у Британії. Це не дрібні інциденти. Це серйозні події, які мають величезний вплив", - заявив Рютте.

 

НАТОвійна в Україніросія окупанти

