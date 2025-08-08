Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Німеччині створюють Раду з питань нацбезпеки

08 серпня 2025, 11:11
У Німеччині створюють Раду з питань нацбезпеки
Фото: з вільного доступу
Орган збиратиметься у разі криз, а також розроблятиме довгострокові стратегії.
Німеччина просувається у формуванні Ради з питань національної безпеки для більш ефективної координації політики в цій галузі.
 
Про це повідомляє dpa.
 
За даними агентства, узгодження між міністерствами щодо цього проєкту вже розпочалося. Як зазначають джерела в уряді, процедурні положення щодо Ради будуть затверджені на наступному засіданні кабінету міністрів 27 серпня.
 
Цей орган, штаб-квартира якого буде розташована в канцелярії канцлера, дозволить уряду ухвалювати обґрунтовані рішення і використовувати стратегічне прогнозування для виявлення середньострокових і довгострокових загроз.
 
Створення ради було включено до коаліційної угоди між консервативним блоком ХДС/ХСС і лівоцентристською Соціал-демократичною партією.
 
Раду очолюватиме канцлер, до її складу увійдуть провідні міністри, а також представники федеральних земель Німеччини та посадові особи союзних країн і організацій, включаючи Європейський Союз і НАТО.
 
До участі в раді також будуть запрошені провідні німецькі експерти в галузі безпеки.
 
Рада, створена за зразком аналогічних органів у США та Великій Британії, займатиметься різними аспектами національної безпеки, включаючи внутрішню, зовнішню, цифрову та економічну безпеку.
