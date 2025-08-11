У Німеччині ультраправі пропонують Україні віддати землі росії: Макеєв відповів

Посол України у Німеччині Олексій Макеєв жорстко відреагував на такі слова.

Співлідер німецької ультраправої партії Тіно Хрупалла заявив, що Україна має поступитися частиною своїх територій росії. Посол України у Німеччині Олексій Макеєв жорстко відреагував на такі слова.

Про це заявив Макеєв у соцмережі Х.

У своєму інтерв’ю співголова ультраправої партії Альтернатива для Німеччини Тіно Хрупалла заявив, що поступка територіями України була б кращою альтернативою залученню Німеччини до війни.

"Нам може не подобатися, коли йдеться про територіальні поступки, але я завжди запитую: яка альтернатива? Чи хочемо ми воювати, як дехто бажає, доки росія не буде переможена? Чи справді ми віримо, що можемо перемогти найбільшу ядерну державу світу і виграти цю війну, яка не наша?" - сказав політик.

Посол України у Німеччині назвав подібні слова "диванною дипломатією правих екстремістів, любителів росії та ксенофобів" та закликав віддавати тільки те, що належить їм.

"Віддавайте тільки те, що належить вам або з чим ви пов'язані. Наприклад, від своєї родини. Від своїх дітей. Від свого дому, - сказав він.

Дипломат також запропонував Хрупаллі інший варіант.

"Альтернативою було б запитати своїх виборців у виборчому окрузі Герліц, чи може він поступитися Герліцом або всією Саксонією росії, щоб запанував "мир", - зазначив Макеєв.