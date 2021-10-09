У Новій Зеландії додатки для знайомств використовують, щоб знайти партнера по іпотеці

Все через ціни на нерухомість

У Новій Зеландії люди реєструються на сайтах для знайомств не тільки для романтики. Через високі ціни на нерухомість користувачі таких додатків шукають собі партнерів, з яким вони могли б взяти іпотеку: удвох легше оформити кредит.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Подібна практика у Новій Зеландії не є новою. Однак останній звіт компанії Tinder показав, що за рік її користувачі з цієї країни стали у 2,6 раза частіше вказувати у своїх профілях housebuying (придбання житла) як мету знайомства.

Дехто пише відверто, що банк просить знайти партнера на іпотеку для купівлі житла. Інші жартівливо зазначають, що хочуть «просто купити будинок, нічого серйозного».

Тим часом дані опитування Інституту споживачів Нової Зеландії (Consumer NZ) показали, що троє з п’яти власників нерухомості у країні не могли б дозволити собі купити будинок за його поточною вартістю.

Найменший шанс викупити своє житло за нинішніми цінами мали люди літнього віку. Утім, близько половини респондентів у ​​віці 18-29 років все ще могли б дозволити собі нерухомість.

Але, як вказують автори опитування, більшість новозеландців зауважили, що питання вартості житло непокоїть їх найбільше і з національної, і з особистої фінансової точки зору. Воно навіть перевищило тривогу через епідемію COVID-19, вартість електроенергії та продуктів.

"Наш ринок нерухомості закріпив за Новою Зеландією статус країни, розділеної за майновим статком. Наразі середня ціна на житло більш ніж у 12 разів перевищує середній національний дохід", - сказала керівниця відділу комунікацій Consumer NZ Джемма Расмуссен.

За даними CoreLogic, з минулого року середня ціна на житло у країні зросла до 906 532 новозеландських доларів (понад 17 млн грн). Для переважної більшості покупців банки вимагають 20% депозиту.

Расмуссен зазначила, що у Новій Зеландії часом шукають не одного партнера для купівлі житла - трапляються випадки, коли організовується ціла група друзів.

Наразі ринок нерухомості у Новій Зеландії вважається одним із найменш доступних у світі. Найгіршою є ситуація у великих містах. Так, скажімо, в Окленді ціни на житло ледь не вдесятеро перевищують середній дохід.

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