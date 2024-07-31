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У парламенті Молдови відбуваються обшуки через справу про шпигунство на користь росії

31 липня 2024, 13:13
У парламенті Молдови відбуваються обшуки через справу про шпигунство на користь росії
Фото: focus.ua
Про яку кримінальну справу йдеться у Службі інформації не уточнили.
У парламенті Молдови відбуваються обшуки, можливо, у справі про шпигунство.
 
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на ЗМІ.
 
У Кишиневі співробітники Служби інформації та безпеки спільно з Прокуратури боротьби з організованою злочинністю та особливими справами проводять обшуки в будівлі парламенту Молдови в рамках кримінальної справи”, ‒ йдеться у матеріалі.
 
Про яку кримінальну справу йдеться у Службі інформації не уточнили.
 
Джерела Радіо Вільна Європа повідомляють, що розслідування ведеться у справі про шпигунство щодо голови юридичного департаменту парламенту Молдови Йона Крянге. За словами співрозмовників видання, чиновника спіймали на місці злочину під час передачі інформації співробітникам посольства росії в Кишиневі.
 
За даними джерел видання NewsMaker, обшуки пов'язані з розслідуванням справи про зраду батьківщини.

 

Молдовашпигунствовійна в Україніросія окупанти

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