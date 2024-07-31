У парламенті Молдови відбуваються обшуки через справу про шпигунство на користь росії

Про яку кримінальну справу йдеться у Службі інформації не уточнили.

У парламенті Молдови відбуваються обшуки, можливо, у справі про шпигунство.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на ЗМІ.

“У Кишиневі співробітники Служби інформації та безпеки спільно з Прокуратури боротьби з організованою злочинністю та особливими справами проводять обшуки в будівлі парламенту Молдови в рамках кримінальної справи”, ‒ йдеться у матеріалі.

Про яку кримінальну справу йдеться у Службі інформації не уточнили.